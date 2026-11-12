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Anirudh-Kavya Wedding: सबसे आगे बैठे रजनीकांत, भांजे अनिरुद्ध को दिया आशीर्वाद, एमके स्टालिन ने भी लुटाया प्यार

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की ग्रीस में हुई शादी की तस्वीरें चर्चा में हैं. शादी में रजनीकांत और एम.के. स्टालिन भी पहुंचे. जानिए दोनों का दूल्हा-दुल्हन से क्या रिश्ता है और क्यों यह शादी खास रही.

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रजनीकांत और स्टालिन एक फ्रेम में! (Photo: Instagram @anirudhofficial)
रजनीकांत और स्टालिन एक फ्रेम में! (Photo: Instagram @anirudhofficial)

एक तरफ साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, दूसरी तरफ तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और बीच में शादी के बंधन में बंधते म्यूजिक सेंसेशन अनिरुद्ध रविचंदर और IPL की चर्चित हस्ती काव्या मारन. ग्रीस में हुई इस शाही डेस्टिनेशन वेडिंग की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है. किसी ने दूल्हा-दुल्हन के खूबसूरत अंदाज की तारीफ की, तो किसी की नजर पहली कतार में बैठे इन दो दिग्गजों पर टिक गई.

अनिरुद्ध-काव्या की शादी में किसने लूटी लाइमलाइट?

जब दूल्हा मंडप की तरफ बढ़ रहा था, तो कैमरा सिर्फ दूल्हे पर नहीं था. कैमरा उस पहली पंक्ति पर था, जहां सिनेमा और सियासत के दो सबसे बड़े नाम एक साथ बैठे थे - एक तरफ सुपरस्टार रजनीकांत, दूसरी तरफ तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन.

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तस्वीर में साफ दिख रहा है, रजनीकांत बेज शर्ट और वेष्टी में, चश्मा लगाए, मुस्कुराते हुए ताली बजा रहे हैं. और ठीक सामने वाली पंक्ति में स्टालिन भी उसी अंदाज में बैठे हैं. मतलब ये शादी नहीं, ये तो एक फैमिली रीयूनियन था, जहां साउथ की पूरी पावर एक ही फ्रेम में आ गई.

अनिरुद्ध-काव्या की शादी में शामिल हुए रजनीकांत और एमके स्टालिन

काव्या-अनिरुद्ध के क्या लगते हैं रजनीकांत-स्टालिन?

दूल्हे की तरफ से रजनीकांत का कनेक्शन सीधा घर वाला है. अनिरुद्ध, रजनीकांत के भांजे हैं. अनिरुद्ध के पिता, एक्टर रवि राघवेंद्र, रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत की बहन लक्ष्मी के पति हैं.  इस रिश्ते से अनिरुद्ध, थलाइवा के भांजे हुए. इसलिए जब वो दूल्हा बनकर चल रहा था, तो मौसा सबसे आगे बैठकर आशीर्वाद दे रहे थे.

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और दुल्हन की तरफ से स्टालिन का कनेक्शन भी उतना ही खास है. काव्या, सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं. कलानिधि मारन, दिवंगत केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन के बेटे हैं, जो डीएमके के दिग्गज एम. करुणानिधि के भतीजे थे. इसी वजह से कलानिधि मारन और एम. के. स्टालिन चचेरे भाई हैं. काव्या के लिए स्टालिन परिवार के बड़े हैं. वो रिश्ते में उनके दादा लगे.

परिवार के साथ अनिरुद्ध-काव्या

ड्रीमी वेडिंग की फोटोज वायरल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध और काव्या की शादी के फंक्शन 10 और 11 नवंबर को ग्रीस में हुए. 10 नवंबर को पारंपरिक सगाई हुई और 11 नवंबर, बुधवार को दोनों ने ग्रीस में ही एक बेहद प्राइवेट, इंटीमेट डेस्टिनेशन वेडिंग में शादी की.

वेन्यू था समंदर किनारे, सफेद और क्रीम फूलों से सजा एक खूबसूरत मंडप. दूल्हे ने आइवरी कुर्ता-वेष्टी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट पहनी थी, और दुल्हन ब्लश-पिंक सीक्विन लहंगे में थीं. एक ही तस्वीर में जब दूल्हा-दुल्हन के साथ रजनीकांत, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन और दोनों परिवार खड़े नजर आए, तो लोगों ने कहा - ये सिर्फ शादी की फोटो नहीं है, ये साउथ की हिस्ट्री की फोटो है.

रजनीकांत-एमके स्टालिन संग अनिरुद्ध-काव्या

काव्या-अनिरुद्ध की शादी की तस्वीरों ने हर किसी का दिल जीत लिया है. ग्रीस में हुए इस डेस्टिनेशन वेडिंग की फोटोज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आखिरकार अनिरुद्ध ने इसकी झलक दिखाई. अनिरुद्ध जहां फेमस म्युजिक कम्पोजर हैं तो वहीं काव्या हैदराबाद IPL टीम की सीईओ हैं. ये शादी कई मायनों में ग्रैंड रही है.

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