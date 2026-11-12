रात में सोती रहीं छात्राएं, सुबह उठीं तो चोटी मिली गायब! स्कूल इंचार्ज बोलीं- गर्ल्स हॉस्टल में ही हुई शरारत

आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के एक गुरुकुल स्कूल में छात्राओं की चोरी काटे जाने का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है. पहले दावा किया गया कि आधी रात को कुछ अनजान लोग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में घुसे और छात्राओं की चोटी काटकर चले गए. इस खबर के सामने आने के बाद छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे. अब स्कूल की इंचार्ज ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है. उनका कहना है कि हॉस्टल में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं घुसा था. यह सब स्कूल के अंदर ही कुछ छात्राओं की शरारत थी.

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स्कूल इंचार्ज राजिनी कुमारी ने उन बातों को गलत बताया है, जिनमें बाहरी लोगों के आधी रात को स्कूल में घुसने और छात्राओं के बाल काटने की बात कही जा रही थी. उन्होंने साफ कहा कि इस घटना में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं है. उनके मुताबिक, यह मामला स्कूल के अंदर का है और कुछ साथी छात्राओं ने शरारत में ऐसा किया.

यह मामला आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के सत्तेनपल्ली मंडल के रामकृष्णपुरम गांव में मौजूद एक गुरुकुल स्कूल का है. यहां छात्राओं के बाल काटे जाने की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. वायरल दावों में कहा गया कि रात के वक्त जब छात्राएं हॉस्टल में सो रही थीं, तभी कुछ अनजान लोग अंदर घुस आए. इसके बाद उन्होंने छात्राओं की चोटी काट दी.

यह मामला सामने आने के बाद हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे. लोगों के मन में यह सवाल भी था कि अगर आधी रात को बाहरी लोग गर्ल्स हॉस्टल में घुस सकते हैं, तो वहां छात्राओं की सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? हालांकि, स्कूल की इंचार्ज ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है.

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इंचार्ज बोलीं- बाहरी लोगों का कोई रोल नहीं

स्कूल की इंचार्ज राजिनी कुमारी ने कहा कि घटना को लेकर सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे सही नहीं हैं. उन्होंने बताया कि किसी अनजान व्यक्ति ने स्कूल में घुसकर छात्राओं के बाल नहीं काटे. यह सब स्कूल के अंदर ही कुछ छात्राओं की शरारत की वजह से हुआ.

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राजिनी कुमारी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कुछ लोग बिना पूरी जानकारी जुटाए सोशल मीडिया पर गलत कहानी शेयर कर रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसी पोस्ट से स्कूल की छवि खराब हो रही है. साथ ही, इस तरह की खबरों से छात्राओं के माता-पिता भी परेशान हो सकते हैं. स्कूल इंचार्ज ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी.

उन्होंने माता-पिता से अपील की कि वे अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर परेशान न हों. साथ ही आम लोगों से भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हर बात पर भरोसा न करें. किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें.

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