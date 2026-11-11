विरासत बचाने के साथ रोजगार भी, देशावरी पान से मयंकिता ने खड़ा किया कारोबार

बुंदेलखंड की पहचान रहे देशावरी पान की खेती को बचाने के लिए झांसी की 26 वर्षीय मयंकिता चौरसिया ने एक अनोखी पहल की है, जिस दौर में युवा खेती से दूर होकर नौकरी और दूसरे कारोबार की ओर बढ़ रहे हैं, उस समय मयंकिता ने अपनी पढ़ाई और करियर की दूसरी संभावनाओं के बजाय परिवार की पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाने का फैसला किया. उनका मकसद सिर्फ पान की खेती करना नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की इस पुरानी विरासत को बचाना और उसे देश-दुनिया में नई पहचान दिलाना है.

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इंडिया टुडे के भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के 'पहचान का पान' सत्र में मयंकिता ने अपनी इस संघर्ष यात्रा के बारे में बताया कि इस सफर की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई, उस समय तक देशावरी पान की खेती का रकबा करीब 500 एकड़ से घटकर महज 15 एकड़ रह गया था, उनके मुताबिक, यह सिर्फ खेती का संकट नहीं था, बल्कि बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत के धीरे-धीरे खत्म होने का खतरा भी था.

महोबा का देशावरी पान ऐतिहासिक रूप से अपनी खास पहचान रखता है, मुगल काल में भी इसकी पहुंच शाही दरबार तक थी, ऐसे में मयंकिता ने तय किया कि इस विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे.

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परिवार के संघर्ष से मिली खेती को आगे बढ़ाने की प्रेरणा

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मयंकिता ने बताया कि उनके परिवार ने देशावरी पान को पहचान दिलाने के लिए लंबे समय तक मेहनत की, उनके परिवार के प्रयासों से वर्ष 2013 में इसके जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया और 2021 में इसे जीआई टैग मिला, उन्होंने अपने पिता को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान संघर्ष करते देखा था, उनके मुताबिक, परिवार ने जिस विरासत को बचाने के लिए इतनी मेहनत की, उसे आगे बढ़ाना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझा.

उन्होंने कहा कि अक्सर किसान परिवारों के बच्चे खेती से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता-पिता को खेती में मेहनत और परेशानियों का सामना करते देखा होता है, लेकिन खेती में भी नए प्रयोग और कारोबार की संभावनाएं मौजूद हैं. मयंकिता के साथ उनके दोनों छोटे भाई भी इस काम में जुड़े हैं. पूरा परिवार मिलकर पान की खेती और उससे जुड़े उत्पादों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, इसके साथ ही वे दूसरे परिवारों को भी खेती की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

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पान की कम शेल्फ लाइफ बनी वैल्यू एडिशन की वजह

मयंकिता ने बताया कि पान के ताजे पत्तों की शेल्फ लाइफ करीब 12 से 13 दिन होती है. इसकी वजह से दूर के बाजारों तक इसे पहुंचाना और लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल होता है. इसी समस्या का समाधान तलाशते हुए उन्होंने पान से अलग-अलग उत्पाद बनाने का विचार किया.

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वर्ष 2021 में ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित एक प्रदर्शनी के दौरान उन्हें इस दिशा में प्रेरणा मिली, वहां उन्होंने देखा कि केले और आलू के छिलकों जैसी चीजों से भी कई उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. इसके बाद उन्होंने सोचा कि जब पान के पत्ते में इतने पोषक और औषधीय गुण हैं तो उससे भी कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं.

इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आयुर्वेद की किताबों का अध्ययन किया. पान के उल्लेख और उसके पारंपरिक उपयोगों के बारे में जानकारी जुटाई, इसके बाद पान से वैल्यू एडेड उत्पाद तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया.

'बीटा लाइफ' ब्रांड से पान को नई पहचान देने की कोशिश

मयंकिता ने अपने उत्पादों के लिए 'बीटा लाइफ' (Beta Life) नाम से ब्रांड शुरू किया, इसके जरिए वह पान को सिर्फ पारंपरिक तरीके से खाए जाने वाले पत्ते तक सीमित नहीं रखना चाहतीं, बल्कि उससे कई तरह के नए उत्पाद तैयार कर रही हैं, इनमें मुखवास, पान चॉकलेट और गुलकंद जैसे उत्पाद शामिल हैं.

उनका कहना है कि पान को लेकर समाज में कई तरह की गलत धारणाएं हैं, बहुत से लोग इसे सिर्फ नशे या स्वास्थ्य संबंधी नुकसान से जोड़कर देखते हैं, ऐसे में उनका प्रयास पान के पारंपरिक उपयोगों, उसके पोषक तत्वों और संभावित स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है. वैल्यू एडिशन के जरिए वह इसकी सीमित शेल्फ लाइफ की समस्या को भी दूर करना चाहती हैं, ताकि उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सके.

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30 से 35 लोगों को मिल रहा रोजगार

मयंकिता की इस पहल से अब स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल उनके साथ करीब 30 से 35 लोग काम कर रहे हैं. उनकी योजना इस काम को और विस्तार देने की है, ताकि महोबा और आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इससे जोड़ा जा सके.

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