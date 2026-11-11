'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...' भजन गाने वाले सुनील लोधी की चमकी किस्मत! मंत्री ने गिफ्ट की बजाज पल्सर, पूरा किया बरसों पुराना सपना

कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक सकतीं. सागर के दिव्यांग गायक सुनील लोधी ने अपनी आवाज के दम पर कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है. फिल्म 'हनुमानअंश' के प्रसिद्ध गीत 'मैंने तेरे ही भरोसे सागर में नैया डार दई' को गाकर पहचान बनाने वाले सुनील के लिए इस बार की दीपावली बेहद खास बन गई. उनके बरसों पुराने सपने को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पूरा करते हुए उन्हें बजाज पल्सर बाइक उपहार में भेंट की है. मंत्री से मुलाकात में जताई थी पल्सर की इच्छा...

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दरअसल, सुनील लोधी बचपन से ही अपनी खुद की पल्सर बाइक पर घूमने का सपना देखते थे. कुछ समय पहले जब उनकी गायकी को फिल्म में जगह मिली और यह भजन लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ, तब उनकी मुलाकात मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके बेटे आकाश राजपूत से हुई थी. इसी मुलाकात के दौरान सुनील ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि उनका सपना है कि एक दिन उनके पास भी अपनी पल्सर बाइक हो.

दीपावली पर मंत्री ने निभाया वादा

सुनील की इस ख्वाहिश को सुनकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उनसे वादा किया था कि वे उनका यह सपना जरूर पूरा करेंगे. अब दीपावली के अवसर पर मंत्री ने अपना वादा निभाया. उन्होंने सुनील लोधी को अपने निवास मातेश्वरी पर आमंत्रित किया और उन्हें नई बजाज पल्सर बाइक की चाबी सौंपकर दीपावली का यादगार उपहार दिया.

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अपनी पसंद की बाइक पाकर सुनील के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई. यह उपहार उनके लिए सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि उनके सपने, संघर्ष और किसी के द्वारा किए गए वादे को निभाने की एक खूबसूरत मिसाल बन गया.

ट्रेन और गांव में भजन गाकर बनाई पहचान

बता दें कि सुनील लोधी जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा और संगीत के प्रति लगन ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है. वे सागर जिले के अगरा गांव के रहने वाले हैं. कभी गांव की गलियों में तो कभी ट्रेन में तमूरा बजाकर बुंदेली पारंपरिक भजन सुनाया करते थे. उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया, जब उनका गाया भजन फिल्म 'हनुमानअंश' में शामिल हुआ. इसके बाद उनकी आवाज बुंदेलखंड ही नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों तक भी पहुंची और उन्हें नई पहचान मिली.

आंखों के उपचार के लिए भी की गई पहल

सुनील की प्रतिभा से प्रभावित होकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उनकी आंखों के उपचार के लिए भी पहल की है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सहयोग से चिकित्सकों ने आंखों की जांच कराई है. उपचार को लेकर सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद जताई गई है, जिससे सुनील के जीवन में रोशनी लौटने की उम्मीद भी जगी है.

इस दीपावली सुनील को मिली पल्सर बाइक ने उनकी खुशियों को दोगुना कर दिया. एक तरफ संगीत ने उन्हें पहचान दिलाई, तो दूसरी तरफ उनकी छोटी-सी ख्वाहिश पूरी होने से उनके जीवन में खुशी का नया अध्याय जुड़ गया. यह कहानी बताती है कि प्रतिभा किसी शारीरिक कमी की मोहताज नहीं होती और किसी का सपना पूरा करने की पहल किसी के चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान ला सकती है.

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