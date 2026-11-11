केले की खेती से कैसे बढ़ाई कमाई, गुजरात के किसान ने बताया तकनीक का कमाल

भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के 'मेरे देश की धरती सोना उगले' सत्र में गुजरात के केला किसान धीरेंद्र देसाई ने बताया कि कैसे आधुनिक तकनीक और बेहतर खेती के तरीकों को अपनाकर केले की खेती को अधिक मुनाफे का कारोबार बनाया जा सकता है. 32 साल के अनुभव के साथ उन्होंने टिश्यू कल्चर और ड्रिप इरिगेशन तकनीक के जरिए न सिर्फ उत्पादन बढ़ाया, बल्कि फसल तैयार होने का समय भी घटाया, उनकी कहानी बताती है कि नई तकनीक और बाजार की समझ के साथ खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने का मजबूत जरिया बन सकती है.

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धीरेंद्र देसाई वर्ष 1991 से केले की खेती कर रहे हैं, उनके पास अपनी 22 एकड़ जमीन है, जबकि उन्होंने 18 एकड़ जमीन लीज पर भी ले रखी है. पिछले करीब 32 वर्षों से उनका पूरा ध्यान केले की खेती को बेहतर बनाने और इसमें नई तकनीकों के इस्तेमाल पर रहा है.

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पारंपरिक खेती में कम पैदावार और ज्यादा लागत बनी चुनौती

धीरेंद्र देसाई ने बताया कि शुरुआत में वह केले की पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, उस समय केले की खेती के लिए सामान्य पौधों और पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था. इससे पैदावार कम होती थी और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं मिलती थी. नतीजतन बाजार में बेहतर कीमत नहीं मिल पाती थी, इसके अलावा एक फसल तैयार होने में करीब 14 से 16 महीने लग जाते थे.

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उन्होंने महसूस किया कि खेती में लागत कम करने और पैदावार बढ़ाने के लिए तकनीक अपनाना जरूरी है, इसी सोच के साथ उन्होंने आधुनिक खेती के तरीकों को समझना शुरू किया.

टिश्यू कल्चर और ड्रिप इरिगेशन से बदली खेती की तस्वीर

धीरेंद्र देसाई ने बताया कि वर्ष 2002-03 के आसपास वह महाराष्ट्र के जलगांव स्थित जैन इरिगेशन के कृषि केंद्र गए थे, वहां उन्होंने टिश्यू कल्चर तकनीक और ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति के बारे में जानकारी हासिल की. इन तकनीकों को देखने और समझने के बाद उन्होंने इन्हें अपने खेतों में अपनाने का फैसला किया.

टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार केले के पौधों और ड्रिप इरिगेशन के इस्तेमाल ने उनकी खेती का तरीका बदल दिया. ड्रिप इरिगेशन से पौधों की जड़ों तक जरूरत के मुताबिक पानी पहुंचने लगा. इससे पानी की बर्बादी कम हुई और सिंचाई में लगने वाले समय, ऊर्जा और बिजली की भी बचत हुई.

16 महीने की जगह 8-9 महीने में तैयार होने लगी फसल

धीरेंद्र देसाई के मुताबिक, आधुनिक तकनीक अपनाने का सबसे बड़ा फायदा फसल तैयार होने के समय में देखने को मिला. पहले पारंपरिक खेती में केले की फसल तैयार होने में 15-16 महीने लगते थे, लेकिन अब टिश्यू कल्चर और ड्रिप इरिगेशन की मदद से करीब 8-9 महीने में पहली फसल तैयार हो जाती है. उन्होंने बताया कि पहले 16 महीने में एक बार ही केले की कटाई हो पाती थी और प्रति एकड़ करीब 15 टन उत्पादन मिलता था.

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अब उत्पादन बढ़कर पहली कटाई में ही 35 टन से अधिक हो गया है, इसके अलावा एक बार पौधे लगाने के बाद करीब 24 से 26 महीने में तीन बार केले की कटाई की जा सकती है. इससे किसानों को एक ही बार पौधे लगाने पर कई बार उत्पादन और कमाई का अवसर मिलता है.

खेती को कारोबार बनाने के लिए बाजार की समझ भी जरूरी

धीरेंद्र देसाई की खेती का मॉडल सिर्फ पैदावार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, उन्होंने यह भी बताया कि केले जैसे फल जल्दी खराब होने वाले उत्पादों में शामिल हैं, इसलिए उनकी गुणवत्ता बनाए रखना, सही समय पर कटाई करना और बाजार तक पहुंचाना बेहद जरूरी है.

धीरेंद्र देसाई की कहानी बताती है कि खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है. साथ ही, बेहतर गुणवत्ता, कम लागत और बाजार की मांग के मुताबिक उत्पादन करके किसान खेती को एक लाभकारी कारोबार में बदल सकते हैं.

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