भाई दूज पर हरे रंग के स्टाइलिश काफ्तान में छाईं सारा तेंदुलकर, गर्ल्स गैंग के साथ आईं नजर, PHOTO

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर अपनी खूबसूरती, सादगी और स्टाइलिश अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व भाईदूज के खास मौके पर भी सारा का एक बेहद खूबसूरत और ट्रेंडी अंदाज देखने को मिला है. इस पावन अवसर पर सारा ने पारंपरिक कपड़ों से हटकर एक बेहद स्टाइलिश और आरामदायक काफ्तान ड्रेस कैरी की, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थीं.

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इसके साथ ही उन्होंने अपनी गर्ल गैंग के साथ इस त्योहार की कुछ बेहद खूबसूरत और हसीन तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

खूबसूरत और ट्रेंडी काफ्तान में दिखीं सारा

भाई दूज के खास मौके पर सारा तेंदुलकर ने एक बेहद सुंदर और एलिगेंट काफ्तान पहना था जिस पर बारीक और खूबसूरत डिजाइनिंग की गई थी. यह आउटफिट देखने में जितना क्लासी लग रहा था, उतना ही समर-फ्रेंडली और आरामदायक भी था, जो फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है.

गर्ल गैंग के साथ सेलिब्रेशन

इस त्योहार पर सारा ने जो तस्वीरें शेयर कीं उसमें उनके साथ दो और लड़कियां नजर आ रही हैं. गर्ल गैंग के साथ मिलकर सारा ने क्वालिटी टाइम बिताया और जमकर जश्न मनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इन खास पलों की तस्वीरें शेयर करते हुए एक मजेदार कैप्शन भी दिया, 'ऐसे पटाखे जो तापमान बढ़ाएं, AQI नहीं.'

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मिनिमल मेकअप और ग्रेसफुल अंदाज

अपने इस लुक को पूरा करने के लिए सारा ने बहुत ही हल्का और सटल मेकअप रखा, साथ ही बालों को खुला छोड़कर अपने नेचुरल लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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