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'दुनिया को ये सुनना चाहिए...' पिता की 'तू ही रे' ने मचाया धमाल, 70 लाख व्यूज

तमिलनाडु के सत्यमंगलम में एक बेटे ने अपने पिता का फ्लूट बजाते हुए चुपके से वीडियो रिकॉर्ड किया. पिता एआर रहमान के मशहूर गाने 'तू ही रे' की धुन बजा रहे थे. बेटे ने जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया तो इसे लाखों व्यूज मिल गए.

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वीडियो में रामकृष्णन घर में एक कुर्सी पर आराम से बैठे दिखाई देते हैं (Photos: Seshagiri/Instagram)
वीडियो में रामकृष्णन घर में एक कुर्सी पर आराम से बैठे दिखाई देते हैं (Photos: Seshagiri/Instagram)

कई बार किसी खास पल को वायरल होने के लिए बड़े मंच की जरूरत नहीं होती. तमिलनाडु के सत्यमंगलम में एक पिता घर पर बैठकर फ्लूट से अपने पसंदीदा गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. बेटे ने जब उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो पिता की फ्लूट से निकली 'तू ही रे' की धुन लाखों लोगों तक पहुंच गई.

पिता समझ रहे थे सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है

वीडियो में रामकृष्णन घर में एक कुर्सी पर आराम से बैठे दिखाई देते हैं. वह फ्लूट बजाते हुए पूरी तरह संगीत में खोए हुए हैं. सामने कैमरा है, लेकिन उन्हें शायद यह पता नहीं था कि उनका बेटा उस पल को रिकॉर्ड कर रहा है.

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उनके बेटे शेषागिरी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा-मेरे पापा सोचते हैं कि वह बस इस गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. मुझे लगता है कि दुनिया को इसे सुनना चाहिए.बस यही छोटा-सा वीडियो इंटरनेट पर लोगों को पसंद आ गया.

एआर रहमान के 'तू ही रे' की धुन ने जीता दिल

रामकृष्णन फ्लूट पर एआर रहमान के मशहूर गाने 'तू ही रे' की धुन बजाते नजर आते हैं. यह गाना 1995 में रिलीज हुई मणिरत्नम की फिल्म 'बॉम्बे' का हिस्सा था.शेषागिरी ने पोस्ट के कैप्शन में एआर रहमान को इस यादगार धुन के लिए धन्यवाद भी दिया.

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वीडियो को अब करीब 70 लाख बार देखा जा चुका है. लोग रामकृष्णन की फ्लूट परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यहां तक यूट्यूब इंडिया ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा-इसीलिए तो हम इंटरनेट का बिल भरते हैं.

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वायरल हुआ तो पिता ने भी कही दिल की बात

इतना प्यार मिलने के बाद रामकृष्णन ने भी सोशल मीडिया पर लोगों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने बताया कि वह कई सालों से सिर्फ फ्लूट बजाने का आनंद लेते आए हैं. इतने लोगों से एक साथ प्यार मिलने की उन्हें उम्मीद नहीं थी.उन्होंने कहा कि इस प्यार के बाद उनके पास शब्द कम पड़ रहे हैं और लोगों ने इस पल को उनके लिए बेहद खास बना दिया.

सालों से फ्लूट बजा रहे हैं रामकृष्णन

रामकृष्णन एक फ्लूटिस्ट हैं और 'FluteWaves' नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं. वहां वह अपनी फ्लूट परफॉर्मेंस शेयर करते हैं.लेकिन इस बार उनकी कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि घर में रिकॉर्ड हुआ एक साधारण-सा पल लोगों तक पहुंचा है.

एक बेटे ने अपने पिता को बिना बताए उनका वीडियो रिकॉर्ड किया. पिता अपने संगीत में डूबे रहे और बेटा कैमरे के पीछे से उस पल को कैद करता रहा. शायद उन्हें तब अंदाजा भी नहीं था कि घर में बजाई गई 'तू ही रे' की वह धुन कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी.

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