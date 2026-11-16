आज 16 नवंबर 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वालों की चमकेगी किस्मत, करियर में मिलेगी तरक्की

रचनात्मक कामों पर ध्यान देंगे. कारोबार में सफलता मिलने की संभावना है. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. साहस और पराक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कामों को पूरा करने में सफल होंगे. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. लंबी अवधि की योजनाओं को गति मिलेगी. मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो सकती है. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. करीबियों का साथ मिलेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी और घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

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नौकरी और व्यवसाय: करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे. व्यापार में तेजी आएगी. अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहेगा. सभी का सहयोग मिलेगा. जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा. पेशेवर लोगों का सहयोग मिलेगा. धन-संपत्ति में वृद्धि होगी. नए विचारों से प्रभावित रहेंगे. लंबित कामों में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम-मैत्री: सभी के साथ सकारात्मक व्यवहार रखेंगे. अपनों से मन की बात साझा करेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं. मित्रों की संख्या बढ़ेगी. करीबियों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: विभिन्न कामों में तेजी आएगी. परेशानियां दूर हो सकती हैं. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. नए काम और विचारों को बढ़ावा दें.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग : शुभ रंग: मूनलाइट

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