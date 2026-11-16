Aaj ka Rashifal 16 नवंबर 2026: आज 5 राशियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि

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मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक लिहाज से अच्छा रह सकता है. धन लाभ के योग बन रहे हैं. प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी. ऐसे में फैसले लेने में देरी न करें. लंबी दूरी की यात्रा से लाभ मिल सकता है. व्यापार में भी आपकी स्थिति मजबूत होगी. हालांकि, किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें.

शुभ रंग: क्रीम.

उपाय: नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों की नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी. अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें, इससे आपको फायदा मिल सकता है. धन कमाने के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे. आपकी सकारात्मक सोच तरक्की के नए रास्ते खोलेगी. सेहत को लेकर लापरवाही न करें. व्यापार में भी लाभ कमाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

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जरूरी टिप: क्रोध करने से बचें.

शुभ रंग: सफेद.

उपाय: किसी गरीब को आटे का दान करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है. करियर के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा. मित्रों की मदद से भी कोई बड़ा फायदा हो सकता है. हालांकि, व्यापार में हो रहे नुकसान को संभालने के लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा.

जरूरी टिप: कम बोलें.

शुभ रंग: केसरिया.

उपाय: किसी गरीब को चावल का दान करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को आज किसी दूर स्थान से अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार से जुड़े काम पूरे होने के योग हैं. धन लाभ के लिए आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे. साथ ही, पैसों की बचत करने की आदत डालें. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह लेकर फैसले करना फायदेमंद रहेगा. व्यापार में जल्दबाजी में निवेश करने से बचें.

जरूरी टिप: उतावलेपन से बचें.

शुभ रंग: सफेद.

उपाय: किसी गरीब को आटे का दान करें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को आज योजना बनाकर काम करने से अच्छा लाभ मिल सकता है. सरकार से जुड़े काम पूरे होने के योग हैं. संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है. आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. हालांकि, सेहत को लेकर सतर्क रहें. व्यापार में धन से जुड़ी स्थिति बेहतर हो सकती है.

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जरूरी टिप: गुस्से से बचें.

शुभ रंग: मरून.

उपाय: किसी मंदिर में मिश्री का दान करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को आज हर काम सावधानी से करने की जरूरत है. किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा फायदेमंद हो सकती है. व्यापार से जुड़े काम भी बनेंगे.

जरूरी टिप: कम बोलें.

शुभ रंग: गेरुआ.

उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई मामलों में अच्छा रह सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. हालांकि, पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें और उधार देने या लेने से बचें. व्यापार में सफलता पाने के लिए अधिक समय देना होगा.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें.

शुभ रंग: गुलाबी.

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के परिवार में सुख-शांति बढ़ सकती है. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के योग हैं. विदेश से संबंधित कामों में भी सफलता मिल सकती है. हालांकि, पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला सोच-समझकर लें. अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रह सकती है.

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जरूरी टिप: नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

शुभ रंग: क्रीम.

उपाय: किसी गरीब को फल का दान करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के अधूरे काम आज पूरे हो सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों की मदद से काम आसान होंगे. हालांकि, सेहत से जुड़ी परेशानियां आपको घेर सकती हैं. व्यापार में नया निवेश करने से फिलहाल बचना बेहतर होगा.

जरूरी टिप: झगड़े और विवाद से बचें.

शुभ रंग: हल्का पीला.

उपाय: किसी गरीब को चावल का दान करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के मान-सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है. सरकार से जुड़े काम पूरे होने के योग हैं. पुरानी योजनाओं पर एक बार फिर काम शुरू कर सकते हैं. किसी भी फैसले को लेते समय अपनी सोच सकारात्मक रखें. सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है. व्यापार में बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको अधिक समय देना होगा.

जरूरी टिप: कम बोलें.

शुभ रंग: भूरा.

उपाय: किसी गरीब को आटे का दान करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को आज अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में अपने प्रयास और तेज करने होंगे. परिवार के सहयोग से कई जरूरी काम पूरे हो सकते हैं. नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें. व्यापार से जुड़े हर काम में सावधानी बरतना जरूरी होगा.

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जरूरी टिप: अहंकार से बचें.

शुभ रंग: सफेद.

उपाय: किसी मंदिर में सुगंधित धूप का दान करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें. सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है. बेवजह किसी से उलझने से बचें. नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं. किसी दूर स्थान से अच्छी खबर मिलने के योग हैं. हालांकि, व्यापार में नुकसान होने की आशंका है. ऐसे में कोई भी फैसला सोच-समझकर लें.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें.

शुभ रंग: गुलाबी.

उपाय: किसी गरीब को आटे का दान करें.

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