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आज 16 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, रिश्तों में बढ़ेगा सहयोग

Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 November 2026, Scorpio Horoscope Today: व्यापार से जुड़े प्रयास सफल होंगे. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. भाई-बहनों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा.

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scorpio horoscope
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कामकाज में लाभ के अवसर मिलेंगे. कारोबार के विस्तार के प्रयास सफल हो सकते हैं. पेशेवर मामलों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. संपर्क और बातचीत का दायरा बढ़ेगा. लोगों से मेलजोल बढ़ाने में रुचि रहेगी. सामाजिक कार्यों पर ध्यान देंगे. व्यापार से जुड़े प्रयास सफल होंगे. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. भाई-बहनों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. समझदारी, साहस और पराक्रम से काम लें. विनम्रता के साथ आगे बढ़ें.

नौकरी और व्यवसाय: विभिन्न कामों में तेजी आएगी. लेनदेन से जुड़े मामले पक्ष में रहेंगे. सहयोग से जुड़े कामों पर जोर देंगे. व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. कामकाज का प्रबंधन बेहतर होगा. सभी के साथ तालमेल बनाए रखेंगे. व्यावसायिक यात्रा के योग बन सकते हैं.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी. कई मामले आपके पक्ष में बनेंगे. अपने व्यवहार में बड़प्पन दिखाएंगे. संपर्क और संवाद बेहतर होगा. शुभ समाचार मिल सकता है. कामकाज में तेजी आएगी.

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प्रेम-मैत्री: अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे. अपनी बात प्रभावी ढंग से रखेंगे. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखेंगे. सहयोग और समर्पण की भावना बढ़ेगी. प्रियजनों का सहयोग मिलेगा. परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: बड़ों का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा. आलस्य छोड़कर अपने कामों को पूरा करने का प्रयास करें.

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आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. सक्रिय बने रहें.

शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: मरून

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