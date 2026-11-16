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आज 16 नवंबर 2026 तुला राशिफल: रिश्तों में आएगी मिठास, सेहत को लेकर रहें सतर्क

Aaj ka Tula Rashifal 16 November 2026, Libra Horoscope Today: कामकाज सामान्य से बेहतर रहेगा. कारोबार में सक्रियता बनाए रखेंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सूझबूझ और तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे.

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libra horoscope
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परिवार के साथ समय बिताएंगे. घरेलू मामलों और विवादों में बेवजह दखल देने से बचें. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. आर्थिक मामलों में निरंतरता रहेगी. प्रबंधन से जुड़े कामों में प्रभावशाली रहेंगे. निजी कामों पर ध्यान देंगे. सुख-सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं. करीबियों की बात ध्यान से सुनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. आय में बढ़ोतरी हो सकती है. बहस से बचें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

नौकरी और व्यवसाय: कामकाज सामान्य से बेहतर रहेगा. कारोबार में सक्रियता बनाए रखेंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सूझबूझ और तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी करने से बचेंगे. कामकाज से जुड़े संकल्प पूरे करेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ बेहतर रहेगा. योजनाओं को गति मिलेगी. पेशेवर लोगों का साथ और विश्वास मिलेगा. किसी तरह के पूर्वाग्रह में न आएं. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. सफलता से उत्साह बढ़ेगा.

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प्रेम-मैत्री: परिवार के साथ करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. विनम्रता बनाए रखें. भावुकता पर नियंत्रण रखें. मेल-मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजनों की खुशियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य की जांच कराएं. रक्तचाप पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें. बातचीत और व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें. जीवनशैली में सुधार होगा. सकारात्मकता बनाए रखें.

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. जल्दबाजी और जिद करने से बचें.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 2, 6 और 7

शुभ रंग : शुभ रंग: सिल्वर

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