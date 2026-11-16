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आज 16 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: नौकरी-कारोबार में संभलकर बढ़ें आगे, रिश्तों को दें समय

Aaj ka Kumbh Rashifal 16 November 2026, Aquarius Horoscope Today: कामकाज और व्यापार में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. परिणाम सामान्य रह सकते हैं. जरूरी कामों में तेजी लाएं. सहकर्मियों से मुलाकात होगी.

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aquarius horoscope
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लेनदेन से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने का समय है. छोटी-सी चूक से नुकसान हो सकता है. कामकाज की योजनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें. कानूनी मामलों में हलचल हो सकती है. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. करीबियों का भरोसा जीतें. बड़ी सोच के साथ काम करें. जल्दबाजी करने से बचें. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करेंगे. अपनों के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा करने का भाव रहेगा. निवेश और खर्च पर नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

नौकरी और व्यवसाय: कामकाज और व्यापार में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. परिणाम सामान्य रह सकते हैं. जरूरी कामों में तेजी लाएं. सहकर्मियों से मुलाकात होगी. करियर और कारोबार में तालमेल बनाकर आगे बढ़ें.

धन-संपत्ति: बजट पर दबाव रह सकता है. सोच-समझकर निवेश करें. खर्चों पर ध्यान दें. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. कानूनी मामलों में सतर्क रहें. किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें.

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प्रेम-मैत्री: रिश्तों और करीबियों की अनदेखी न करें. सहयोग की भावना बनाए रखें. प्रियजन से मुलाकात हो सकती है. बड़ों का सम्मान करें. भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. परिवार में सुख-शांति रहेगी. रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. विनम्रता और समझदारी से काम लें.

स्वास्थ्य-मनोबल: व्यवहार सामान्य रहेगा. लापरवाही न बरतें. सुख-सुविधाओं का ध्यान रखें. किसी के बहकावे में आने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. आत्मविश्वास बना रहेगा.

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आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. हर काम में सतर्कता बरतें.

शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 2, 7 और 8

शुभ रंग : शुभ रंग: एक्वा

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