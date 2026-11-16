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आज 16 नवंबर 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, तरक्की के खुलेंगे रास्ते

Aaj ka Meen Rashifal 16 November 2026, Pisces Horoscope Today: भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे. सभी के हितों का ध्यान रखेंगे.

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pisces horoscope
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आर्थिक मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी. लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. आर्थिक लाभ की बेहतर संभावनाएं बनेंगी. तरक्की के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में सफल रहेंगे. अपने लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेंगे. करीबियों के साथ खुशियां साझा करेंगे. लोकप्रियता बढ़ेगी. दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी. व्यापार में सक्रियता बनाए रखेंगे और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे.

नौकरी और व्यवसाय: करियर और कारोबार में अच्छे प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाएंगे. कई मामलों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे. कामकाज बेहतर रहेगा. व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी. उपलब्धियां हासिल करने में सफल रहेंगे.

धन-संपत्ति: आय में बढ़ोतरी होगी. कामकाज में तेजी बनी रहेगी. अपनी प्रतिभा को निखारेंगे. लंबित मामलों को आगे बढ़ाएंगे. काम आसानी से पूरे होंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. नियमों का पालन करेंगे.

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प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे. सभी के हितों का ध्यान रखेंगे. घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे. परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: समझदारी और विनम्रता बनाए रखेंगे. अपनी दिनचर्या पर ध्यान देंगे. खानपान का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. सक्रियता बनाए रखें.

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संपादकीय नोट: मूल सामग्री में कुछ जगह वर्तनी और टाइपिंग की गलतियां थीं, जिन्हें ठीक किया गया है. राशिफल के मूल भाव, शुभ अंक और शुभ रंग को यथासंभव बरकरार रखा गया है.

शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 2, 3 और 7

शुभ रंग : शुभ रंग: स्वर्णिम

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