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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 नवंबर 2026: आज 16 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 16 November 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 16 नवंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक

तिथि
शुक्ल पक्ष सप्तमी- नवंबर 16 02:01 AM- नवंबर 17 04:19 PM
शुक्ल पक्ष अष्टमी - नवंबर 17 04:19 AM- नवंबर 18 06:05 AM

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नक्षत्र
श्रवण- नवंबर 15 08:24 PM- नवंबर 17 02:16 AM
धनिष्ठा- नवंबर 17 02:16 AM- नवंबर 18 04:34 AM

योग
गण्ड - नवंबर 15 06:22 AM – नवंबर 16 07:15 AM
वृद्धि - नवंबर 16 07:15 AM – नवंबर 17 07:53 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय-  6:45 AM
सूर्यास्त- 5:37 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 16 12:12 PM
चन्द्रास्त- नवंबर 16 11:29 PM

अशुभ काल
राहू - 8:06 AM – 9:28 AM
यम गण्ड - 10:49 AM – 12:11 PM
कुलिक - 1:33 PM – 2:54 PM
दुर्मुहूर्त - 12:33 PM – 01:16 PM, 02:43 PM – 03:27 PM
वर्ज्यम् - 06:39 AM – 08:24 AM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:49 AM – 12:33 PM
अमृत काल - 02:39 PM – 04:27 PM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:09 AM – 05:57 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग - नवंबर 16 06:45 AM - नवंबर 17 02:16 AM 
 

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