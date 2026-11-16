आज 16 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों की बढ़ेगी कमाई, कारोबार में मिलेगा लाभ

आय के स्रोत बढ़ेंगे. व्यावसायिक मामलों में लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी. लेनदेन में सतर्कता बरतें. व्यापार और कारोबार सामान्य से बेहतर रहेगा. मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. शिक्षा और संस्कारों पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा. आसपास खुशी का माहौल रहेगा. घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे. निजी मामलों में शुभता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखेंगे. मित्रों और सहकर्मियों का भरोसा जीतेंगे.

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नौकरी और व्यवसाय: आपका आकर्षण बढ़ेगा. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. जरूरी कामों में तेजी आएगी. लक्ष्य समय पर पूरे करने का प्रयास करेंगे. कामकाज में रुचि बढ़ेगी. लोग आपके काम से प्रभावित होंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक लेनदेन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. रोजमर्रा के कामों पर ध्यान देंगे. कई मामले आपके पक्ष में बनेंगे. प्रयासों से सफलता मिलेगी. अपनी प्रतिभा को निखारेंगे.

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में पहल और उत्साह बनाए रखेंगे. प्रियजनों को समय देंगे. भावनात्मक मामलों में बेहतर स्थिति रहेगी. आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. यादगार पल बिताएंगे. प्रेम और स्नेह के रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: व्यक्तित्व में निखार आएगा. दिनचर्या नियमित रखेंगे. अपनी सक्रियता बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बड़ों की सलाह मानेंगे.

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. बड़ों की आज्ञा का पालन करें.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 2, 5 और 7

शुभ रंग : शुभ रंग: मूनस्टोन

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