scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 16 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों की बढ़ेगी कमाई, कारोबार में मिलेगा लाभ

Aaj ka Kanya Rashifal 16 November 2026, Virgo Horoscope Today: आर्थिक लेनदेन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. रोजमर्रा के कामों पर ध्यान देंगे. कई मामले आपके पक्ष में बनेंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

आय के स्रोत बढ़ेंगे. व्यावसायिक मामलों में लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी. लेनदेन में सतर्कता बरतें. व्यापार और कारोबार सामान्य से बेहतर रहेगा. मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. शिक्षा और संस्कारों पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा. आसपास खुशी का माहौल रहेगा. घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे. निजी मामलों में शुभता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखेंगे. मित्रों और सहकर्मियों का भरोसा जीतेंगे.

नौकरी और व्यवसाय: आपका आकर्षण बढ़ेगा. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. जरूरी कामों में तेजी आएगी. लक्ष्य समय पर पूरे करने का प्रयास करेंगे. कामकाज में रुचि बढ़ेगी. लोग आपके काम से प्रभावित होंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक लेनदेन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. रोजमर्रा के कामों पर ध्यान देंगे. कई मामले आपके पक्ष में बनेंगे. प्रयासों से सफलता मिलेगी. अपनी प्रतिभा को निखारेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वालों को आज प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, शुभ रंग- मरून
करियर में सफलता मिलेगी, प्रेम और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी
पूर्वाग्रह से बचें, भावावेश में न आएं
कन्या राशि वालों के आज रुके काम बनेंगे, परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी
आर्थिक मामलों में वरिष्ठों का सानिध्य रखें, जरूरी खरीदी में रुचि लेंगे

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में पहल और उत्साह बनाए रखेंगे. प्रियजनों को समय देंगे. भावनात्मक मामलों में बेहतर स्थिति रहेगी. आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. यादगार पल बिताएंगे. प्रेम और स्नेह के रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: व्यक्तित्व में निखार आएगा. दिनचर्या नियमित रखेंगे. अपनी सक्रियता बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बड़ों की सलाह मानेंगे.

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. बड़ों की आज्ञा का पालन करें.

Advertisement

शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 2, 5 और 7

शुभ रंग : शुभ रंग: मूनस्टोन

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 16 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: आर्थिक लेनदेन में रहें सतर्क, सेहत का रखें ध्यान |
    एक क्लिक में पढ़ें 16 नवंबर 2026, सोमवार की अहम खबरें |
    आज 16 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के घर आएंगी खुशियां, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास |
    आज 16 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले आज रहें सावधान, जल्दबाजी में न लें फैसले |
    आज 16 नवंबर 2026 वृष राशिफल: कारोबार में लाभ होगा, प्रेम संबंधों में बढ़ेगा विश्वास |
    आज 16 नवंबर 2026 मेष राशिफल: नौकरी-कारोबार में आएगी तेजी, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत |
    Aaj ka Upay 16 November 2026: धन की कमी से जूझ रहे हैं तो ये उपाय करें
    Advertisement