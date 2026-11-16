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आज 16 नवंबर 2026 धनु राशिफल: कारोबार में मिलेगी सफलता, परिवार का मिलेगा साथ

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 November 2026, Sagittarius Horoscope Today: विभिन्न क्षेत्रों में मनचाही सफलता मिल सकती है. व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. संपर्कों का लाभ उठाएंगे. दिनचर्या बेहतर रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

घर में सुख-शांति बनी रहेगी. अपनों के बीच सहयोग का माहौल रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे. सक्रियता और साहस बनाए रखेंगे. सभी को साथ लेकर चलेंगे. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है. उत्सव और आनंद का माहौल रहेगा. परंपरागत कामों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजनों में शामिल होंगे. धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी. धन-संपत्ति में वृद्धि के योग हैं.

नौकरी और व्यवसाय: विभिन्न क्षेत्रों में मनचाही सफलता मिल सकती है. व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. संपर्कों का लाभ उठाएंगे. दिनचर्या बेहतर रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ बढ़ेगा. पेशेवर मामलों में प्रभावशाली रहेंगे.

धन-संपत्ति: धन बचाने के अवसर बढ़ेंगे. बचत और संपत्ति के संरक्षण में रुचि रहेगी. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आर्थिक मामलों पर ध्यान बनाए रखेंगे. बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

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प्रेम-मैत्री: रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. रिश्तों में अनुकूलता बनी रहेगी. शुभ समाचार साझा करेंगे. परिवार के मामलों को महत्व देंगे. अपनी बातचीत और व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. पारिवारिक परंपराओं को निभाएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: सूझबूझ के साथ काम करेंगे. तेजी से कार्य पूरे करेंगे. बातचीत में मधुरता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. कोई कीमती उपहार मिल सकता है.

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. अपने वादे पूरे करें.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 2, 3 और 7

शुभ रंग : शुभ रंग: ऑरेंज

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