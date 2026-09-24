scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भारत-पाक का झगड़ा सुलझाने में इंटरनेशनल सिस्टम फेल...' UNGA के बीच मार्को रुबियो का बड़ा दावा

संयुक्त राष्ट्र महासभा की हाई लेवल मीटिंग के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इंटरनेशनल सिस्टम की नाकामी पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था भारत और पाकिस्तान जैसे संघर्षों को सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है. रुबियो ने यूएन जैसी संस्थाओं की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये अपने असल मकसद से भटक चुकी हैं.

Advertisement
X
रुबियो ने इंटरनेशनल सिस्टम की नाकामीन पर सवाल उठाए. (Photo: ITG)
रुबियो ने इंटरनेशनल सिस्टम की नाकामीन पर सवाल उठाए. (Photo: ITG)

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की हाई लेवल मीटिंग के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने वैश्विक व्यवस्था को लेकर एक तीखी टिप्पणी की है. मार्को रुबियो ने दावा किया कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है और ये भारत और पाकिस्तान जैसे संघर्षों को सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है.

प्रेस से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ये बहुत अच्छा होता अगर दुनिया में कोई ऐसी फंक्शनल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मौजूद होती, जो ग्लोबल लेवल पर होने वाले टकरावों को रोक सकती और उनका समाधान कर सकती थी. 

हालांकि, उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में अपार संभावनाएं होने के बावजूद वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Harvey Weinstein.
हार्वे वेनस्टीन मीटू मामले में दोबारा दोषी करार, न्यूयॉर्क कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा
Donald Trump and Xi Jinping.
जिनपिंग-ट्रंप की बैठक से पहले चीन की US को चेतावनी, गिनाईं 4 रेड लाइन
Pakistani 155mm shells
तोप के पाकिस्तानी गोले निकले फुस्स, यूक्रेनी कमांडर की शिकायत
indian-microsoft-engineer-us-life-two-years-hedonic-adaptation
‘अमेरिका में अब मन ऊब गया...’ भारतीय महिला ने बताई इसकी वजह
US aircraft losses Iran war
अमेरिका का Ego हर्ट, ईरान ने 47 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किए, जेट भी

'दुनिया के किसी भी बड़े संघर्ष को सुलझाने में लाचार'

रुबियो ने कहा, 'कई वर्ल्ड लीडर्स ने इस बात की ओर इशारा किया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था नाकाम हो रही है. ये इसलिए नाकाम हो रही है क्योंकि ये अपने असल मकसद और तयशुदा दायरे से बहुत आगे निकल चुकी है. ये उन तमाम चीजों में उलझी हुई है, जिनमें इसे नहीं होना चाहिए था और आज ये दुनिया के किसी भी बड़े संघर्ष को सुलझाने में लाचार है.'

Advertisement

उन्होंने जोर देकर कहा कि यूएन जैसी संस्थाएं अपने ही बोझ से टूट चुकी हैं और इन्हें इनके फोकस और उचित भूमिका में वापस लाए जाने की सख्त जरूरत है.

'भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले झगड़े...'

रुबियो ने आगे कहा, 'लेकिन ये इसलिए टूटा है क्योंकि ये खुद टूट गया है. इसे इसके सही फोकस और सही रोल पर वापस लाने की जरूरत है. ये बहुत अच्छा होगा अगर हमारे पास एक काम करने वाला इंटरनेशनल सिस्टम हो, जैसे, जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए युद्ध या भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले झगड़े से निपट सके. अभी, ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास कोई काम करने वाला इंटरनेशनल सिस्टम है जो इसे सुलझा सके.'

'अमेरिका हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखेगा'

रुबियो ने ये भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था के नाकाम होने की स्थिति में संप्रभु राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के तहत ही फैसले लेंगे और काम करेंगे. उन्होंने कहा कि जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में हैं, अमेरिका हमेशा अपने देश के हितों को सबसे पहले रखेगा, न कि किसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था या आदेश को. अमेरिकी नीति के केंद्र में हमेशा देशहित रहेगा.

बता दें कि मार्को रुबियो के ये बयान ठीक उस दिन आए, जब उससे एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन महासभा के मंच से दुनिया को संबोधित किया था. अपने संबोधन में ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया था कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को सुलझाया था. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: UNGA में अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से मिले जयशंकर, 100% टैरिफ वाले कानून पर जताई चिंता

हालांकि, भारत ने हमेशा से यही कहा है कि पाकिस्तान के साथ सीजफायर का समझौता दोनों देशों की सेनाओं के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर्स जनरल के बीच हुई सीधी बातचीत का नतीजा था. भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या हस्तक्षेप के दावों को हमेशा खारिज किया है.

वहीं, राजनयिक गलियारों से मिल रही खबरों के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 19 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 24 सितंबर 2026 मीन राशिफल: व्यक्तित्व संवार पर जोर बनाए रखेंगे, पेशेवर चर्चाओं में भाग लें |
    आज 24 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: विभिन्न मामलों में तेजी आएगी, व्यवहार में मधुरता रहेगी |
    आज 24 सितंबर 2026 मकर राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी, सहयोग पाएंगे |
    आज 24 सितंबर 2026 धनु राशिफल: मेलजोल की भावना बढ़ी रहेगी, करें इस रंग का उपयोग |
    आज 24 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे, स्वास्थ्य जांच नियमित कराएं |
    आज 24 सितंबर 2026 तुला राशिफल: संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी, प्रियजनों से भेंट होगी |
    आज 24 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: निरंतरता व परिश्रम पर जोर देंगे, निवेश एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे |
    आज 24 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, सहकारिता से सफलता बढ़ेगी |
    आज 24 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: मन की बात स्पष्टता से कहें, विनम्रता से काम लें |
    एक क्लिक में पढ़ें 24 सितंबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें
    Advertisement