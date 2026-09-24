आज 24 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: मन की बात स्पष्टता से कहें, विनम्रता से काम लें

व्यर्थ चर्चा से दूरी बनाए रखें. धैर्य और आत्मविश्वास से काम लें. परिवार के लोगों की सलाह को अनदेखा न करें. अपनों पर भरोसा बनाए रखें. कामकाज में लापरवाही न बरतें. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. विभिन्न प्रयासो में सजगता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति बनी रह सकती है. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. मितभाषी रहें. अपरिचितों से दूरी रखें. सूझबूझ और सजगता से कार्य व्यापार में कदम आगे लें. बहकावे में आने से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- स्मार्ट डिले की नीति बनाए रखें. पेशेवरता व निरंतरता बढ़ाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. लोभ प्रलोभन में आकर चूक न करें. बड़ों की समझाइश पर ध्यान दें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. प्रलोभन व प्रभाव में आने से बचें. बजट से चलें. व्यवस्था का सम्मान करें. लाभ प्रतिशत साधारण रहेगा. परिस्थितियां दबावपूर्ण बनी रह सकती हैं.

प्रेम मैत्री- परिजनों का सहयोग मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताएं. जरूरी जानकारियां व सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. मन की बात स्पष्टता से कहें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. आशंकाओं में न आएं. व्यवहार मधुर बनाए रखें.



स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सात्विक रहें. सजगता व तैयारी पर जोर बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. जिद को त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. गरिमा बनाए रहें.

शुभ अंक : 2, 3, 6 और 7

शुभ रंग : ऑरेंज

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