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आज 24 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: विभिन्न मामलों में तेजी आएगी, व्यवहार में मधुरता रहेगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 24 September 2026, Aquarius Horoscope Today: मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा.

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aquarius horoscope
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रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. सबके साथ खुशियां बांटेंगे. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. आदरभाव भाव बढ़ा रहेगा. मित्रों की संख्या बढ़ेगी. लोगों भेंट होना संभव है. रिश्तों पर जोर रखेंगे. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. व्यवहार में मिठास रहेगी. साज संवार बनाए रहेंगे. कलात्मकता बल पाएगी. उचित प्रस्तावों से मनोबल बढ़ेगा. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सफलता बढ़ेगी. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. विभिन्न मामलों में तेजी आएगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान पर ध्यान देंगे. करियर कारोबार में अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. कला कौशल संवार पाएंगे. योजनाओं को बल मिलेगा. संपत्ति के प्रयास संवरेंगे. रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. सहज संकोच दूर होगा.

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंध मधुर बनाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में आगे रहेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यवहार में मधुरता रहेगी. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नया करने का प्रयास बनाए रहें.

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शुभ अंक : 6, 7 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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