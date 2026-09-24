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आज 24 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे, स्वास्थ्य जांच नियमित कराएं

Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 September 2026, Scorpio Horoscope Today: परिजनों से प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में अधिक समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुख बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. जिद में नहीं आएं.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

महत्वपूर्ण विचारों को औरों से साझा करने में संकोच रह सकता है. घर परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. परिजनो से चर्चा में गंभीरता बनाए रखें. भावनात्मक संवाद में धैर्य दिखाएं. बड़ों का सानिध्य रखें. अपनों से करीबी बढ़ाएं. प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. विनम्रता और विवेक से काम लेंगे. भवन एवं वाहनादि के मामलों में रुचि बढ़ेगी. सुनी बातों पर भरोसे से बचें. स्वजनों से मतभेद बने रह सकते हैं. संकीर्णता का त्याग करें. जिद व अहंकार से बचें.

नौकरी व्यवसाय - वरिष्ठों से संपर्क बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करियर सकारात्मक बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. नेतृत्व के निर्देशों का पालन करें. नियमों की अनदेखी से बचेंगे.

धन संपत्ति- भौतिक सुविधाएं बढ़ाएंगे. संसाधनों में रुचि रखेंगे. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे. जिद में न आएं. सामान की खरीदी पर जोर होगा. लाभ एवं पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे.

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प्रेम प्रदर्शन में सहज रहेंगे, करें ये खास उपाय

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में सहजता बनाए रहें. बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते निभाएं. घरेलू मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में अधिक समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुख बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. जिद में नहीं आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- सबके प्रति सकारात्मक रहें. स्वास्थ्य जांच नियमित कराएं. खानपान बेहतर रहेगा. अफवाह व पूर्वाग्रह से बचें. भेदभाव न करें.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विनम्र बनें.

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

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