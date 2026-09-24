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आज 24 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, सहकारिता से सफलता बढ़ेगी

Aaj ka Singh Rashifal 24 September 2026, Leo Horoscope Today: दाम्पत्य सुखकर बना रहेगा. साझा कार्यों में तेजी बनी रहेगी. लक्ष्य को हासिल करने में साथी मददगार होंगे. सामूहिक लक्ष्य साधेंगे.

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leo horoscope
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व्यापार प्रबंधन बल पाएगा. महत्वपूर्ण कार्यों को व्यवस्थित ढंग से गति देंगे. टीम से सामंजस्य बनाए रखेंगे. विविध मामलों में सक्रियता से परिणाम बेहतर बनाएंगे. उद्योग एवं प्रबंधन के कार्य सधेंगे. वित्तीय लाभ बढ़ेगा. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चाें पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य सुखकर बना रहेगा. साझा कार्यों में तेजी बनी रहेगी. लक्ष्य को हासिल करने में साथी मददगार होंगे. सामूहिक लक्ष्य साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों को बनाए रखेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. स्थायित्व पर बल देंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता रहेगी. सबके सहयोग से तेजी बनाए रखेंगे. नेतृत्व पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक हितों की रक्षा करेंगे. योजनाओं को बढ़ावा देंगे. जमीन व भवन संबंधी मामले अनुकूल बनेंगे. विविध प्रयासों में प्रभावी बने रहेंगे. सहकारिता से सफलता बढ़ेगी.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मजबूत होंगे. विविध मामले बेहतर बने रहेंगे. स्वजनों का साथ सहयोग मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रिय से भेंट होगी. रिश्तों कोे बल मिलेगा. चर्चा में उत्साह दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संसाधन बढ़ेंगे. अनुशासन से आगे बढेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. शारीरिक समस्याएं कम होंगी.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. वादा निभाएं.

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शुभ अंक : 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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