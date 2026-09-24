आज 24 सितंबर 2026 मीन राशिफल: व्यक्तित्व संवार पर जोर बनाए रखेंगे, पेशेवर चर्चाओं में भाग लें

वित्तीय मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. उठाईगिरी व ठगी का शिकार हो सकते हैं. रिश्तों को निभाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. निवेश में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेेंगे. कामकाज साारण रहेगा. दिखावे में न आएं. धर्मकार्य में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी से बचें. पेशेवर चर्चाओं में भाग लें. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. बजटीय गतिविधियों पर ध्यान बढ़ेगा. विदेशी मामलों में रुचि लेंगे. रिश्तेदारों व संबंधियों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक गतिविधि रुटीन रहेगी. विभिन्न कार्यों में धैर्य से काम लें. नियम का पालन रखें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर जोर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक भूलचूक से बचने का प्रयास बनाए रखें. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. अपरिचित से दूरी बनाए रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ें. बजट से चलें.

प्रेम मैत्री- धूर्त साधी से सावधानी बनाए रखें. चर्चा संवाद में सहज रहें. सबसे तालमेल बनाकर रखेंगे. निजी बातों पर फोकस रखें. आवश्यक निर्णय लेने में उतावली न दिखाएं. आवश्यक बातों में स्पष्टता रखें. रिश्तों में गंभीरता बनाए रहें. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषी बने रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य व अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. वचनबद्धता से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.



आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. लोभ से बचें.

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : पीला

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