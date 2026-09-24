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आज 24 सितंबर 2026 मीन राशिफल: व्यक्तित्व संवार पर जोर बनाए रखेंगे, पेशेवर चर्चाओं में भाग लें

Aaj ka Meen Rashifal 24 September 2026, Pisces Horoscope Today: विभिन्न कार्यों में धैर्य से काम लें. नियम का पालन रखें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर जोर बनाए रखेंगे.

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pisces horoscope
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वित्तीय मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. उठाईगिरी व ठगी का शिकार हो सकते हैं. रिश्तों को निभाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. निवेश में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेेंगे. कामकाज साारण रहेगा. दिखावे में न आएं. धर्मकार्य में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी से बचें. पेशेवर चर्चाओं में भाग लें. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. बजटीय गतिविधियों पर ध्यान बढ़ेगा. विदेशी मामलों में रुचि लेंगे. रिश्तेदारों व संबंधियों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक गतिविधि रुटीन रहेगी. विभिन्न कार्यों में धैर्य से काम लें. नियम का पालन रखें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर जोर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक भूलचूक से बचने का प्रयास बनाए रखें. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. अपरिचित से दूरी बनाए रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ें. बजट से चलें.

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प्रेम मैत्री- धूर्त साधी से सावधानी बनाए रखें. चर्चा संवाद में सहज रहें. सबसे तालमेल बनाकर रखेंगे. निजी बातों पर फोकस रखें. आवश्यक निर्णय लेने में उतावली न दिखाएं. आवश्यक बातों में स्पष्टता रखें. रिश्तों में गंभीरता बनाए रहें. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषी बने रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य व अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. वचनबद्धता से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. लोभ से बचें.

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : पीला

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