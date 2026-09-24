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आज 24 सितंबर 2026 धनु राशिफल: मेलजोल की भावना बढ़ी रहेगी, करें इस रंग का उपयोग

Aaj ka Dhanu Rashifal 24 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: संबंधों का लाभ उठाएंगे. भाईचारा बढ़ाने में आगे होंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. उत्साह से काम लेंगे. सामाजिक कार्यों में शुभता रहेगी.

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sagittarius horoscope
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वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. विभिन्न कार्य उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. योजनाओं के संचालन में सफल होंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सभी से मेलजोल बढ़ाए रखेंगे. भेंटवार्ताओं में पहल होगी. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. करीबियों के लिए त्याग की भावना बढ़ेगी. आलस्य का त्याग करें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. भाईचारा बढ़ाने में आगे होंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. उत्साह से काम लेंगे. सामाजिक कार्यों में शुभता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर साहस पराक्रम से अपनी जगह बनाएंगे. पेशेवर उच्च प्रदर्शन करेंगे. तेजी से लक्ष्य पाएंगे. कार्यविस्तार का प्रयास होगा. यात्रा संभव है. वातावरण संवार पर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. साहस से काम लेंगे. विचारों को जिम्मेदारों से साझा करेंगे. उचित फैसले लेंगे.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बेहतर रहेगा. निजी संबंधों पर जोर रहेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. भेंटवार्ता में पहल का प्रयास रखेंगे. मेलजोल की भावना बढ़ी रहेगी. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवाद प्रभावी रहेगा. बड़प्पन बनाए रहेंगे. जीवन शैली में सुधार बना रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. पहल बनाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : आम्र के समान

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