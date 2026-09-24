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आज 24 सितंबर 2026 तुला राशिफल: संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी, प्रियजनों से भेंट होगी

Aaj ka Tula Rashifal 24 September 2026, Libra Horoscope Today: सबका भरोसा बनाए रखेंगे. अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्यों में उत्साह दिखाएंगे.

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अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे. मित्रों में आपसी सहयोग बढ़ा रहेगा. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. जीवन में उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी. विवेक विनम्रता से काम लेंगे. विविध प्रयासों को बेहतर बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में निसंकोच रहेंगे. बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह में सफल होंगे. जरूरी बात कहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में शुभता बढ़ेगी. सबका भरोसा बनाए रखेंगे. अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्यों में उत्साह दिखाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. लाभ में वृद्धि रहेगी. वाणिज्यिक प्रयासों में सफल होंगे. सफलता का प्रतिशत संवरेगा. कामकाजी गतिविधियां प्रभावी रहेंगी. नवीन प्रयासों को गति देंगे.

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प्रेम मैत्री- अपनों से मन की बातें कह पाएंगे. संबंधियों में सामंजस्य रहेगा. रिश्तों में परस्पर भरोसा बढ़ेगा. सबसे सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. मानसिक रिश्तों को बल मिलेगा. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- यादें साझा करेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तेजी रखें.

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शुभ अंक : 6 और 7

शुभ रंग : गौघृत समान

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