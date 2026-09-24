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आज 24 सितंबर 2026 मकर राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी, सहयोग पाएंगे

Aaj ka Makar Rashifal 24 September 2026, Capricorn Horoscope Today: व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. प्रेमपक्ष मजबूत रहेगा. साज संवार पर जोर देंगे. सम्मान का भाव बढ़ेगा.

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

परिवार के साथ सुख से रहेंगे. चर्चा संवाद प्रभावी बना रहेगा. घर में हर्ष का वातावरण बढ़ेगा. पूंजीगत कार्यों में तेजी आएगी. लक्ष्यों को हासिल करेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे. परिजनों का समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर व्यवहार बढ़ेगा. सभी का मन जीतेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ें़गे. सुखद यात्रा की संभावना रहेगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबका साथ एवं सहयोग पाएंगे. उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी योजनाओं पर फोकस होगा. साख में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों को साधेंगे. बचत व संरक्षण के प्रयास बनाए रखेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. संग्रह पर फोकस रखेंगे. पेशेवरों का सम्मान करेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर में आनंद का वातावरण बना रहेगा. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. मित्रों की संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. प्रेमपक्ष मजबूत रहेगा. साज संवार पर जोर देंगे. सम्मान का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान भव्य रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. परिजन सहयोग बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. उत्साह दिखाएंगे.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अपनों पर ध्यान दें.

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शुभ अंक : 6, 7 और 8

शुभ रंग : लहसुनिया

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