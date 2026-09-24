आज 24 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: निरंतरता व परिश्रम पर जोर देंगे, निवेश एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे

बाहरी की बातों में आकर योजनाएं प्रभावित न करें. कामकाजी मामले साधारण रहेंगे. पेशेवरों के साथ कार्य करें. अधिकारियों की बात पर ध्यान दें. खानपान पर फोकस बनाए रखें. मेहनत से विभिन्न कार्य साधेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं. श्रमशील बने रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. बदलाव से अधिक प्रभावित न हों. विविध पेशेवर प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. सूझबूझ और नियम बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में व्यवस्थित प्रयास बनाए रखें. पेशेवर रुटीन रखेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कार्यों में चर्चा बनाए रखेंगे. अड़चनें धैर्य से दूर होंगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- उधारी में लेनदेन न करें. वित्तीय परिणाम साधारण बने रहेंगे. उम्मीदों पर भरोसा बना रहेगा. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आर्थिक विषयों में सजगता रखेंगे. सूझबूझ से कार्यगति बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता और संवाद बनाए रखेंगे. आवश्यक सूचना मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहें. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य से काम लेंगे. सबके प्रति सकारात्मक नजरिया रखें. बात कहने में स्पष्टता बढाएं. अतार्किक प्रतिक्रिया और अफवाह से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. मनोबल उत्साह रखेंगे. निरंतरता व परिश्रम पर जोर देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.



आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सजग रहें.

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शुभ अंक : 3, 5, 6 और 7

शुभ रंग : खाकी

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