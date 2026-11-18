नए दौर में युद्ध के तौर-तरीके भी बदल रहे हैं. इसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने हैरान करने वाला नजारा दुनिया के सामने पेश किया है. अमेरिकी सेना ने रोबोटिक वाहन से ड्रोन्स का पूरा झुंड लॉन्च कर दिया है.

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अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है, जिसमें अमेरीकी सैनिक जर्मनी में एक सैन्य अभ्यास के दौरान मानवरहित रोबोटिक वाहन से ड्रोन स्वार्म लॉन्च करते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खुले मैदानी इलाके में पहियों वाला एक मानवरहित रोबोटिक वाहन तैनात है. इस वाहन के ऊपरी हिस्से में कई लॉन्चर ट्यूब लगी हुई हैं.

इस दौरान चारों ओर गुलाबी रंग के धुएं के बीच इन ट्यूबों से एक के बाद एक कई छोटे ड्रोन तेजी से आसमान की ओर छोड़े जाते हैं. लांच होने के कुछ ही सेकंड के भीतर ये सभी ड्रोन आसमान में एक खास तालमेल के साथ उड़ान भरते हुए झुंड बना लेते हैं.

अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीक का प्रदर्शन

इस नए रोबोटिक व्हीकल के जरिए अमेरिकी सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध में अपनी तकनीकी बढ़त को दिखाया है. युद्ध के मैदान में मानव रहित वाहनों और ड्रोन स्वार्म का ये तालमेल बेहद घातक साबित हो सकता है.

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इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सैनिकों को सीधे खतरे के क्षेत्र में भेजे बिना दुश्मन के ठिकानों की निगरानी की जा सकती है और उन पर सीधा हमला भी बोला जा सकता है.

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