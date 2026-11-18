Amla Navami Puja Muhurat: हिंदू धर्म में कार्तिक महीने की नवमी तिथि को बेहद खास माना जाता है. इस दिन अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है. इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है. इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ और दान करने से व्यक्ति को कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है.

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अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने की विशेष परंपरा है. इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े और रुपये दान करने का भी विधान है. आइए जानते हैं कि अक्षय नवमी पर पूजा के लिए कौन से समय शुभ रहेंगे.

अक्षय नवमी 2026 की तिथि

पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 18 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजकर 4 मिनट से शुरू होगी. यह तिथि अगले दिन यानी 19 नवंबर को सुबह 7 बजकर 5 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, अक्षय नवमी का व्रत आज यानि 18 नवंबर, बुधवार को रखा जा रहा है.

अक्षय नवमी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

लाभ चौघड़िया: सुबह 6:46 से 8:06 बजे तक

अमृत चौघड़िया: सुबह 8:06 से 9:26 बजे तक

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 4:06 से 5:26 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 7:06 से रात 8:46 बजे तक

अमृत चौघड़िया: रात 8:46 से 10:26 बजे तक

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आंवला नवमी 2026 पूजा विधि

अक्षय नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें. फिर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें. पूजा के दौरान उन्हें पीले फूल, चंदन, भोग और तुलसी दल चढ़ाएं. साथ ही घी का दीपक जलाकर विष्णु मंत्रों का जाप करें. अंत में आरती करें.

भगवान विष्णु की पूजा के बाद आंवले के पेड़ की आराधना करें. इसके लिए वृक्ष के सामने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें. सबसे पहले पेड़ की जड़ में जल और दूध अर्पित करें. इसके बाद रोली, अक्षत, फल और मिठाई चढ़ाएं. फिर पेड़ के तने पर कच्चा सूत लपेटते हुए सात या 11 बार परिक्रमा करें. इसके बाद दीपक जलाकर अक्षय नवमी की कथा पढ़ें. पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के सदस्यों के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा भी है.

अक्षय नवमी पर किन चीजों का दान करना चाहिए?

अक्षय नवमी को पूजा के साथ दान-पुण्य के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए. अक्षय नवमी पर अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है. इसके अलावा अनाज, गर्म कपड़े और आर्थिक मदद भी दे सकते हैं. मान्यता है कि अक्षय नवमी पर श्रद्धा से किया गया दान और सेवा जीवन में शुभ फल प्राप्त होता है.

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अक्षय नवमी पर क्यों की जाती है आंवले के पेड़ की पूजा?

धार्मिक मान्यताओं में आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है. कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है. यही वजह है कि अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है. भक्त इस दिन पेड़ के पास दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

पौराणिक मान्यताओं में अक्षय नवमी का संबंध सतयुग की शुरुआत से भी बताया गया है. इस दिन कई जगहों पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा है. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.



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