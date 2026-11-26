दक्षिण कोरिया में शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच एक न्यूज एंकर लाइव टीवी पर अपने आंसू नहीं रोक पाईं. बाजार में बिकवाली के दौरान एंकर किम अह-ह्यून भावुक हो गईं. वह सियोल इकोनॉमिक टीवी के शो 'किम अह-ह्यून्स गोल्डन स्टॉक' को होस्ट कर रही थीं.

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लाइव शो में उनका भावुक होना कैमरे में कैद हो गया. अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा हैं. दरअसल, यह वीडियो 25 नवंबर के लाइव टेलिकास्ट के दौरान का है. किम अमेरिका के नैस्डैक में कमजोरी पर बात कर रही थीं. इसी दौरान स्क्रीन पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े एक सिंगल-स्टॉक लीवरेज्ड प्रोडक्ट में करीब 15.2 फीसदी की गिरावट का आंकड़ा दिखा.

गिरावट का आंकड़ा देखते ही भावुक हुईं एंकर

स्क्रीन पर गिरावट का आंकड़ा आते ही किम अह-ह्यून अचानक भावुक हो गईं. वह कुछ देर रुकीं और फिर अपनी बात जारी रखने की कोशिश की. उन्होंने छोटे निवेशकों से मुश्किल बाजार के दौर में हिम्मत बनाए रखने की अपील की.

इसके बाद लाइव टेलिककुछ देर के लिए दूसरे सेगमेंट पर चला गया. शो में लौटने पर किम ने अपने भावुक होने के लिए दर्शकों से माफी मांगी. हालांकि, उन्होंने कार्यक्रम जारी रखा. उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि बाजार में थोड़ी तेजी देखकर जल्दबाजी में शेयर न खरीदें और पैसे बचाकर रखें.

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A South Korean financial news anchor breaks down in tears on live TV as stocks plunge. https://t.co/ZlTrzrHTXZ — Clash Report (@clashreport) November 26, 2026

यह घटना दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट के दिन हुई. वहां के प्रमुख शेयर बाजार इंडेक्स KOSPI में 6.16 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. यह पिछले 10 महीनों का निचला स्तर था.

इस गिरावट से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK Hynix जैसी बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयर भी प्रभावित हुए. बाजार में भारी बिकवाली के साथ छोटे निवेशकों को हुए नुकसान की खबरें भी सामने आ रही थीं.

सोशल मीडिया पर एंकर के रोने की वजह को लेकर चर्चा

लाइव शो में एंकर के रोने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाने लगे. कुछ यूजर्स ने अंदाजा लगाया कि बाजार में गिरावट से किम को भी निजी तौर पर नुकसान हुआ होगा. कुछ लोगों ने दावा किया कि शो में आने से पहले उन्होंने अपना निवेश पोर्टफोलियो देखा था.

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हालांकि, बाद में किम ने खुद इन अटकलों पर सफाई दी. उन्होंने बताया कि वह अपने शेयरों में हुए नुकसान की वजह से नहीं रोई थीं. किम अह-ह्यून ने बाद में एक लाइवस्ट्रीम में बताया कि बाजार में नुकसान झेल रहे छोटे निवेशकों की कई कहानियां सुनकर वह भावुक हो गई थीं. उन्होंने अपने आंसुओं को 'गुस्से के आंसू' बताया.

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उनका कहना था कि आम निवेशकों की मुश्किलों और उनके नुकसान की कहानियों ने उन्हें भावुक कर दिया था. इसलिए लाइव शो के दौरान वह खुद को संभाल नहीं पाईं.

बुधवार की भारी गिरावट के बाद गुरुवार को दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में मामूली सुधार हुआ. KOSPI में 0.29 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई. हालांकि, बाजार में आगे भी उतार-चढ़ाव की आशंका बनी हुई है. ऊंची ब्याज दरें, निवेशकों की चिंता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी को लेकर अनिश्चितता बाजार पर दबाव बनाए हुए हैं.



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