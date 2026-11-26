मध्य प्रदेश के सतना जिले में पुलिसकर्मियों के आचरण से जुड़े दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं. एक मामले में अपहरण और फिरौती की साजिश में पुलिस लाइन में पदस्थ कर्मी की भूमिका सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है. वहीं, कोटर की शराब दुकान पर पैसों के लेनदेन का वीडियो वायरल होने के बाद थाने में पदस्थ एएसआई को लाइन अटैच किया गया है. दोनों मामलों में पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है, जबकि शराब दुकान वाले मामले की जांच जारी है.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, टिकुरिया निवासी ऋषभ सिंह टोयोटा कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम भी देखते हैं. रात में कंपनी से फोन आने पर वह हरिओम आश्रम में बालू गिरवाने गए थे. वहां से घर लौटते समय डी पाल स्कूल के पास टिकुरिया रोड पर दो मोटरसाइकिलों से आए चार लोगों ने उन्हें घेर लिया.

आरोपियों ने ऋषभ के मोबाइल फोन से उनके घर पर संपर्क कर पैसों की मांग की. फोन उनकी मां ने उठाया, लेकिन कुछ देर बाद मोबाइल बंद कर दिया गया.

ऋषभ के फोन बंद होने पर उनके पिता और चचेरे भाई प्रतीक को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तलाश शुरू कर दी. इसी दौरान प्रतीक ने माधवगढ़ रोड पर दो मोटरसाइकिलों को जाते देखा, जिनके बीच ऋषभ को बैठाया गया था. उन्होंने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने धमकाया और ऋषभ को क्षत्री स्थित एक बगीचे की तरफ ले गए.

Advertisement

प्रतीक ने लाइट बंद कर पीछा किया और मौके पर पहुंचकर गांव के लोगों और परिजनों को बुला लिया. ग्रामीणों और परिवार के लोगों ने घेराबंदी कर विवेक सिंह को उसकी मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया.

पूछताछ में इस वारदात में अमरपाटन निवासी शिवेंद्र सिंह बघेल उर्फ बंटी, उत्कर्ष बघेल और नारायण बघेल के शामिल होने की जानकारी सामने आई. पुलिस के अनुसार, मामले में पुलिस लाइन में पदस्थ एक कर्मी की भूमिका भी सामने आई है. इस पर संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है. उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है. अपहरण और फिरौती की साजिश से जुड़े इस मामले में पुलिस की जांच जारी है.

सतना के कोटर क्षेत्र में एक लाइसेंसी कंपोजिट शराब दुकान पर पुलिसकर्मी और सेल्समैन के बीच पैसों के लेनदेन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में वर्दी पहने पुलिसकर्मी दुकान के काउंटर के पास नजर आ रहा है. इस मामले में कोटर थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (ASI) वीरेंद्र चौबे को लाइन अटैच कर दिया गया है. एसपी हंसराज सिंह ने मामले की जांच हेडक्वार्टर डीएसपी मनोज दीक्षित को सौंपी है.

वायरल वीडियो सामने आने के बाद एएसआई वीरेंद्र चौबे ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्हें छुट्टे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने 500 रुपये का नोट देकर छोटे नोट लिए थे. हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई में कथित देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं. फिलहाल एएसआई को लाइन अटैच कर मामले की जांच डीएसपी मनोज दीक्षित को सौंपी गई है.

---- समाप्त ----