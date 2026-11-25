शेयर बाजार में बुधवार को कारोबार की तूफानी शुरुआत (Stock Market Rally) हुई और सेंसेक्स-निफ्टी रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए नजर आए. एक दिन की छुट्टी के बाद ओपनिंग के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स झटके में 1500 अंक से ज्यादा की छलांग लगा गया, तो नहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 400 अंक चढ़ गया.

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खास बात ये है कि Stock Market Rally ऐसे समय में देखने को मिली है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए सिरे से टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनके निशाने पर भारत समेत 16 देश है. अमेरिका की नई टैरिफ अटैक की खबर के चलते चीन से लेकर जापान तक के शेयर मार्केट सहमे हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत में Trump Tariff का खौफ धुआं-धुआं होता नजर आया है.

Sensex-Nifty में बंपर तेजी

शेयर मार्केट में बुधवार को कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई की सेंसेक्स (BSE Sensex) अपने पिछले कारोबारी बंद 82,435 की तुलना में बंपर तेजी लेते हुए 83,436 के लेवल पर ओपन हुआ और फिर महज कुछ ही मिनटों में ये स्काईरॉकेट बना हुआ नजर आया और 1500 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाकर 83,969 के स्तर पर जा पहुंचा.

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सेंसेक्स के साथ एनएसई के निफ्टी इंडेक्स (NSE Nifty) ने भी अपना दम दिखाया और 50 शेयरों वाला ये इंडेक्स अपने पिछले बंद 25,349 की तुलना में उछलकर 25,658 पर खुला. इसके बाद तो निफ्टी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी की देखते ही देखते ये 446 अंकों की छलांग लगाते हुए 25,795 के लेवल पर पहुंच गया.

इन शेयरों ने खुलते ही मचाया गदर

शेयर बाजार में अचानक आई इस तूफानी तेजी के बीच कई दिग्गज कंपनियों के शेयर खुलते ही गदर मचाते हुए दिखे. इनमें लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Infosys Share (4.50%), HDFC Bank Share (3.50%), ICICI Bank Share (3.30%), Bajaj Finance Share (2.80%), Bajaj Finserv Share (2.40%), TCS Share (2.20%), Reliance Share (2.10%), Axis Bank Share (2.05%) और IndiGo Share (2%) की तेजी लेकर कारोबार करते दिखे.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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