शेयर बाजार में बीते दो दिन से जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. इस बीच कई दिग्गज कंपनियों के स्टॉक गदर काट रहे हैं. इनमें कई मल्टीबैगर स्टॉक्स भी शामिल हैं, जो बेहद ही कम समय में अपने निवेशकों को मालामाल करने वाले साबित हुए हैं. इनमें शामिल है BSE Ltd Share, जो गुरुवार को रॉकेट की रफ्तार से भागता हुआ नजर आया और 5 फीसदी से ज्यादा की छलांग लगाकर बंद हुआ. इस तेजी के बीच बता दें अगर किसी निवेशक ने इस स्टॉक में छह साल पहले 1 लाख रुपये लगाए होंगे, उनकी रकम 64 लाख रुपये से ज्यादा हो गई होगी. आइए समझते हैं पूरा गणित...

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BSE के शेयर ने मचाया गदर

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE Ltd का शेयर बीते एक महीने में ज्यादाकर कारोबारी सेशन में भागता हुआ नजर आया है और गुरुवार को भी दिनभर इस शेयर ने अपने निवेशकों को कमाई कराई. शेयर मार्केट की ओपनिंग के दौरान BSE Share अपने पिछले बंद 3775.20 रुपये की तुलना में उछलकर 3812 रुपये पर ओपन हुआ था.

तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत करने के बाद जैसे-जैसे मार्केट में ट्रेडिंग आगे बढ़ी, बीएसई के शेयर की रफ्तार तेज होती चली गई और ये मार्केट क्लोज होने पर 5.17 फीसदी की उछाल के साथ 3990.40 रुपये पर क्लोज हुआ. एक ही दिन के कारोबार के दौरान शेयर का भाव (BSE Share Price) 215 रुपये बढ़ गया.

स्टॉक में आई इस तेजी का असर कंपनी के मार्केट कैपिटल पर भी देखने को मिला, जो बढ़कर 1.63 लाख करोड़ रुपये हो गया. बता दें कि बीएसई शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 4446.80 रुपये है, जबकि इसका लो-लेवल 2377.40 रुपये है.

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6 साल में 6000% से ज्यादा रिटर्न

बीते पांच साल में BSE Share अपने निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है और निवेशकों का पैसा तीन गुना कर दिया है. लेकिन अगर पिछले छह साल की परफॉर्मेंस को देखें, तो इसने उनके ऊपर पैसों की बारिश की है. इसका गणित समझना बेहद आसान है. दरअसल, 27 नवंबर 2020 को एक बीएसई शेयर की कीमत महज 61.49 रुपये थी और गुरुवार के भाव 3990.40 रुपये के हिसाब से रिटर्न देखें, तो निवेशकों को 6389% का Multibagger Return मिला है.

1 लाख रुपये ऐसे बने 64 लाख

अब निवेश और फायदे का कैलकुलेशन समझते हैं. तो अगर किसी निवेशक ने 27 नवंबर 2020 को बीएसई के शेयरों में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और इसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो इस अवधि में मिले 6389 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उनकी रकम गुरुवार तक बढ़कर करीब 64,89,000 रुपये हो गई होगी. पिछले एक साल में इस शेयर ने 40% के आसपास और बीते पांच साल में 2265% का रिटर्न दिया है.

(नोट- शेयर बाजार में पैसे लगाने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)



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