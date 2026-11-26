अलवर में जिला प्रमुख चुनाव में पत्नी संजू मीणा की हार के बाद सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा की एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है. पत्नी को जिला प्रमुख नहीं बनवा पाने की कसक जाहिर करते हुए उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगी. पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'संजू, मुझे माफ करना.' हालांकि, चर्चा में आने के बाद उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दी.

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बाद में बन्नाराम मीणा ने सफाई देते हुए बताया कि चुनाव में हार के बाद उनकी पत्नी निराश थीं. इसी वजह से उन्होंने भावुक होकर यह पोस्ट लिखी थी.

13 साल की नौकरी छोड़कर चुनाव मैदान में उतरी थीं संजू

बन्नाराम मीणा की पत्नी संजू मीणा लेक्चरर के पद पर कार्यरत थीं. जिला प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली थी. उनकी नौकरी के करीब 13 साल बाकी थे. चुनाव से लगभग एक महीने पहले नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा.

BJP ने उन्हें अलवर जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया था. बन्नाराम मीणा ने पत्नी को जिला प्रमुख बनाने के लिए चुनाव में पूरी ताकत लगाई, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया. कांग्रेस प्रत्याशी ने संजू मीणा को 23 वोटों से हरा दिया. संजू को सिर्फ 8 वोट मिले.

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सोशल मीडिया पर लिखा- 'संजू, मुझे माफ करना'

चुनाव परिणाम आने के बाद बन्नाराम मीणा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने पत्नी को संबोधित करते हुए लिखा, 'संजू, मुझे माफ करना, आपको जिला प्रमुख नहीं बनवा पाया.'

इस एक लाइन के जरिए उन्होंने पत्नी को जिला प्रमुख नहीं बनवा पाने की कसक जाहिर की. करीब 13 साल की नौकरी छोड़कर चुनाव मैदान में उतरने और फिर हार का सामना करने के घटनाक्रम के बीच यह पोस्ट चर्चा में आ गई.

पोस्ट डिलीट कर बताई वजह

पोस्ट वायरल होने के बाद बन्नाराम मीणा ने इसे सोशल मीडिया से हटा दिया. उन्होंने बताया कि चुनाव में हार के बाद पत्नी संजू मीणा काफी निराश थीं. उन्हें जिला प्रमुख नहीं बनवा पाने के कारण उन्होंने भावुक होकर माफी मांगते हुए यह पोस्ट लिखी थी.

जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के लिए संजू मीणा ने अपनी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अब चुनाव परिणाम और पति की भावुक पोस्ट अलवर के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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