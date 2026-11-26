उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक मोर्चे बनने लगे हैं. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के बाद अब वाराणसी से एक और मोर्चे की एंट्री हुई है. नाम है - संपूर्ण भागीदारी मोर्चा. डॉ. आरएस पटेल के नेतृत्व में बने इस मोर्चे ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान किया है.

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मोर्चे का नाम भले नया हो, लेकिन इसकी राजनीति का आधार समाज की भागीदारी है. पासी, पिछड़ा और पटेल यानी PPP मॉडल की तर्ज पर इसे तैयार करने की बात कही गई है. दावा है कि करीब एक दर्जन क्षेत्रीय दल इसमें शामिल हो सकते हैं. संविधान दिवस के मौके पर लोहता के कोरौता मैदान में आयोजित रैली में इस मोर्चे के गठन की घोषणा की गई.

डॉ. आरएस पटेल ने कहा कि यह मोर्चा पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की आवाज बनेगा. जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस पार्टी की मजबूत पकड़ होगी, वहां उसी दल को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा. उनका कहना है कि समाज को उसका हक दिलाने की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी.

403 सीटों पर लड़ने की तैयारी

डॉ. आरएस पटेल ने दावा किया कि संपूर्ण भागीदारी मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है. रैली में राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार, पिछड़ा समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सैनी, बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अतहर जमाल लारी सहित कई दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

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सपा-बीजेपी पर साधा निशाना

डॉ. आरएस पटेल ने सपा के PDA और बीजेपी के 'सबका साथ, सबका विकास' नारे पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जनता सपा, बसपा और कांग्रेस की राजनीति से ऊब चुकी है. तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कभी सांपनाथ तो कभी नागनाथ ने जनता को डंसा है. इस दौरान, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों का हनन हो रहा है. उन्होंने सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों पर सड़क पर संघर्ष नहीं करने का आरोप लगाया.

आशीष पटेल पर लगाए आरोप

रैली के दौरान डॉ. आरएस पटेल ने अपना दल के नेता आशीष पटेल पर भी आरोप लगाए. उनका दावा है कि दूसरे जिलों से आ रहे कार्यकर्ताओं के वाहनों को शहर के बाहर रोक दिया गया. इससे हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले रैली की अनुमति दी गई थी, लेकिन आशीष पटेल के दबाव में प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया. डॉ. पटेल ने कहा कि वह जिला मुख्यालय जाकर मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से अनुमति रद्द करने की वजह पूछेंगे.

यूपी सरकार को भी घेरा

डॉ. आरएस पटेल ने यूपी सरकार पर महिला अपराध और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने प्रदेश में महिला अपराध की स्थिति गंभीर होने का आरोप लगाया. साथ ही मंदिर से करोड़ों रुपये के चंदे की चोरी का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा. 2027 के चुनाव से पहले यूपी में एक और मोर्चा मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है. अब सवाल यही है कि संपूर्ण भागीदारी मोर्चा अपने साथ कितने दलों को जोड़ पाता है और चुनाव में उसकी बात कितने मतदाताओं तक पहुंचती है.

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