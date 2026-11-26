गुरुवार को चेन्नई में आयोजित 'TVK एजुकेशन अवार्ड्स' समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और एक छोटे बच्चे के बीच हुई बातचीत कार्यक्रम का सबसे खास पल बन गई, जिसने ऑनलाइन लोगों का खूब ध्यान खींचा.

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नीलंकरई के RK कन्वेंशन सेंटर में सम्मान समारोह के दौरान, एक बच्चा विजय के पास गया, उनका अभिवादन किया और उनके गाल पर प्यार से चूम लिया. इस अचानक हुई घटना से मुख्यमंत्री मुस्कुरा उठे; उन्होंने बच्चे से थोड़ी बातचीत की और फिर मंच का कार्यक्रम आगे बढ़ाया. इस पल के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिन्हें समर्थकों और वहां मौजूद लोगों ने खूब शेयर किया.

फैंस ने इस प्यारे पल की तारीफ करते हुए वीडियो पर ढेर सारे 'हार्ट' और 'हार्ट-आई' वाले इमोजी कमेंट किए.

यह घटना 'TVK एजुकेशन अवार्ड्स' (कलवी विरुधु) के दौरान हुई. यह 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) द्वारा हर साल आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु भर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करना है. 2023 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम 2026 में अपने चौथे संस्करण तक पहुंच गया है. इसके जरिए अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को प्रशंसा पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है.

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अबे, कोई इसे याद दिलाओ- वो मुख्यमंत्री है 😂 वैसे मस्त वीडियो है ❤️ https://t.co/Finpl8Z4Hz — Govind Pratap Singh | GPS (@govindprataps12) November 26, 2026

2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में TVK की जीत के बाद अब विजय राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं. हालांकि, पार्टी ने इस पुरस्कार समारोह को किसी सरकारी कार्यक्रम के बजाय, अपने स्तर पर छात्रों से जुड़ने के एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में ही बनाए रखा है.

इस बीच, एक्टर से राजनेता बने विजय ने बड़े पर्दे पर अपनी आखिरी फिल्म, एच. विनोथ की तमिल एक्शन ड्रामा 'जना नायकन' में काम किया. मुख्यमंत्री का पद संभालने के ढाई महीने बाद, 23 जुलाई 2026 को दुनिया भर में रिलीज हुई यह फिल्म, फिल्मों से संन्यास लेने से पहले उनका 69वां और आखिरी मुख्य किरदार था.

KVN प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और अनिरुद्ध रविचंदर के संगीत वाली इस फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और ममिता बैजू जैसे कलाकार भी शामिल थे. सेंसर बोर्ड की देरी और रिलीज से पहले फिल्म के ऑनलाइन लीक हो जाने के बावजूद, 'जना नायकन' को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला और यह 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई.

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