मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की बीते कई दिनों से चर्चा हो रही है. चाहे घुड़दौड़ प्रतियोगिता की बात हो, या भोज में उमड़ा हुजूम- शिवांगी की शादी कई चीजों को लेकर सुखियों में रही.

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अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनका इस शादी से कोई लेना-देना नहीं है. इनमें से एक वीडियो में बॉलीवुड स्टार सलमान खान कई सारे लोगों से घिरे हुए नजर आते हैं. वहीं, एक में योगी आदित्यनाथ भी दिखते हैं. कहा जा रहा है कि ये उस वक्त के वीडियो हैं जब दोनों शिवांगी की शादी में पहुंचे थे.

हम इस खबर में ऐसे ही तीन वीडियो की बात करेंगे जो हैं तो किसी और मौके के, लेकिन अनंत सिंह की बेटी की शादी के संदर्भ में वायरल हो गए हैं.

गणपति दर्शन का है सलमान खान का ये वीडियो

सलमान खान के इस वीडियो के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वो मोकामा पहुंचे, तो उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई.

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अगर सलमान खान वाकई इस शादी में गए होते ये एक बड़ी खबर होती और तमाम न्यूज वेबसाइट्स ने इस इसके बारे में खबरें छापी होतीं लेकिन हमें ऐसी कोई विश्वसनीय खबर नहीं मिली.

रिवर्स सर्च के जरिये हमें इससे मिलते-जुलते सितंबर के कई वीडियो मिले. एंटरटेनमेंट कवर करने वाले ‘बॉलीवुड सोसायटी’ के 18 सितंबर के फेसबुक पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो तब का है जब सलमान खान गणपति दर्शन में शामिल हुए थे. Zoom TV और Voompla के पोस्ट में भी यही बताया गया है.

ANI की 18 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक गणेश चतुर्थी के उत्सव के दौरान सलमान खान महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता आशीष शेलार के घर गणपति दर्शन के लिए गए थे. ये वीडियो उसी वक्त का है.

आशीष शेलार ने भी एक्स पर उस दिन की तस्वीरें शेयर की थीं.

बीजेपी नेता की बेटी की शादी में गए थे योगी





इस वीडियो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक मंच पर वर-वधू को फूलों का गुलदस्ता देते नजर आ रहे हैं. वीडियो को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसी वीडियो का एक दूसरा वर्जन मनोज कुमार त्रिवेदी के 20 अप्रैल के फेसबुक पोस्ट में मिला. इसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश बीजेपी के इंचार्ज महेंद्र सिंह की बेटी मोहिनी सिंह की शादी में पहुंचे थे.

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खुद महेंद्र सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका वीडियो शेयर किया था.

पवन के जन्मदिन पर खेसारी ने उन्हें लगाया था गले

इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने शिवांगी सिंह की शादी में पहुंचकर एक-दूसरे को गले लगाया. रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘देसी भोजपुरी’ नाम के यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 8 जनवरी, 2024 को अपलोड किया गया था. साफ है कि ये शिवांगी सिंह की शादी से संबंधित नहीं हो सकता है.

देसी भोजपुरी पर इसी वीडियो का लंबा वर्जन भी मौजूद है. इसके मुताबिक खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के जन्मदिन पर पहुंचे थे.

हालांकि खबरों के मुताबिक भोजपुरी स्टार पवन सिंह इस शादी में पहुंचे थे.

साफ है कि वायरल हो रहे तीनों वीडियो अलग-अलग मौकों के हैं और इन्हें अनंत सिंह की बेटी की शादी से जोड़कर भ्रम फैलाया जा रहा है.

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