यूक्रेन में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में एक भारतीय की मौत, जेलेंस्की ने बताया- रातभर हुए घातक अटैक

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के रातभर किए गए हमलों में कुल 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. जेलेंस्की के मुताबिक, हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं. रूस ने कई शहरों और इलाकों को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे रिहायशी इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है.

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जेलेंस्की ने बताया कि कीव और आसपास के इलाके में हमले के बाद करीब 350 बचावकर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं. बोरिस्पिल में एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा. करीब 50 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया. इस शहर में 4 लोगों की मौत और 13 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है.

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वहीं, कीव में रूसी हमले का बड़ा निशाना रेलवे डिपो और दूसरी रेल सुविधाएं बनीं. जेलेंस्की के मुताबिक रेलवे डिपो पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई. उक्रजालिज्नित्सिया के प्रमुख ओलेक्सांद्र पर्त्सोव्स्की ने बताया कि मरने वालों में 6 कर्मचारी यूक्रेनी रेलवे के थे.

रूस ने रेलवे डिपो पर भी दागी मिसाइल

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पर्त्सोव्स्की के मुताबिक, रूसी सेना ने रेलवे डिपो और उससे जुड़ी सुविधाओं को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया. डिपो के पास स्थित एक वर्कशॉप पूरी तरह तबाह हो गई. कई जगह लगी आग को बुझाने का काम भी जारी रहा. हमले में एक अन्य कर्मचारी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हमले के बाद ट्रेनों में देरी, कई ट्रेन 15 घंटे लेट

दर्जनों रेलवे कर्मचारी समय रहते शेल्टर में पहुंच गए. कंपनी ने कहा कि वह मृत कर्मचारियों के परिवारों से संपर्क कर रही है और उन्हें जरूरी मदद दे रही है. हमले के बाद दो रेल सेक्शन पर यातायात कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया. इससे पहले 28 अगस्त को भी यूक्रेन में ट्रेनें लगातार दूसरे दिन देरी से चली थीं और कुछ ट्रेनों की देरी 15 घंटे से ज्यादा रही थी.

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जेलेंस्की ने कहा कि ओडेसा और आसपास के इलाकों में भी ड्रोन और निर्देशित हवाई बमों से हमले जारी रहे. हजारों परिवार बिजली के बिना रह गए. रोमानिया से लगने वाले एक बॉर्डर क्रॉसिंग और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है. खेरसॉन, डोनेत्स्क, जापोरिज्जिया, खार्किव, चेर्निहाइव, जाइटोमिर, सुमी और द्निप्रो क्षेत्र भी हमले की चपेट में आए.

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