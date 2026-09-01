scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

दिल्‍ली से पटना तक महंगा हुआ LPG सिलेंडर, जानिए कितने बढ़ गए दाम

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी की गई है. दिल्‍ली से लेकर पटना तक कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं. इसके साथ ही 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है.

Advertisement
X
एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी. (Photo: ITG)
एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी. (Photo: ITG)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने मंगलवार को एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की है. तेल कंपनी ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी 9.50 रुपये की हुई है, जो आज यानी 1 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगे. 

5 किलो वाले नॉन-डोमेस्टिक LPG सिलेंडर के दाम में भी 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया है. अब 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर ₹764 में मिलेगा. हालांकि, तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर यानी  14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है, जो आम लोगों के लिए बड़ी राहत है.  

कमर्शियल एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी के बाद 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर दिल्‍ली में ₹2,747.50 में मिलेगा. इसी तरह, मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर का दाम ₹2,701 होगा. चेन्‍नई में यह सिलेंडर ₹2,916.50  में मिलेगा. इस सिलेंडर के दाम में सबसे ज्‍यादा बढ़ोतरी कोलकाता में हुई है, जहां ₹11.50 बढ़कर 19 किलो वाले सिलेंडर का दाम ₹2,884 हो गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Rule Change From 1st September
Rule Change Today: आज से देश में लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव... गैस, दूध से लेकर कार तक महंगाई का चौतरफा अटैक
Rule Change From 1st September
कल से देश में लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव, रसोई से एयरपोर्ट तक असर
31st August Deadline
कल से देश में बड़े बदलाव... आज ही निपटा लें ये 4 जरूरी काम, फिर नहीं मिलेगा मौका!
LPG eKYC Rule Deadline
आखिरी मौका... 5 मिनट निकालें और फटाफट कर लें LPG से जुड़ा ये काम
1 सितंबर से बदलेंगे ये नियम, LPG से कार और दूध तक महंगा

बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 10 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है और यह क्रमश: ₹2,784 और ₹2,831 में मिलेगा. भुवनेश्‍वर में 11 रुपये बढ़कर अब इसकी कीमत ₹2,919 और हैदराबाद में 11 रुपये बढ़कर इस सिलेंडर की कीमत ₹2,996 रुपये हो चुकी है. 

Advertisement

LPG Rates Hike

पटना में कितनी है कीमत? 
पटना में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये पार हो चुकी है. नए बढ़ोतरी के बाद बिहार में एलपीजी का यह सिलेंडर 3,029 रुपये में दिया जा रहा है. देश के सभी शहरों में एलपीजी के दाम में यह बढ़ोतरी आज से ही लागू होगी. 


1 सितंबर से एलपीजी की कीमतों के अलावा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है. यह 6.28 रुपये बढ़कर ₹121.28 प्रति लीटर हो चुका है. 

वेस्‍ट एशिया में जंग जारी
यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब सरकारी कंपनियां वेस्‍ट एशिया में चल रहे संघर्ष से जुड़ी एनर्जी सप्‍लाई पर दबाव और कच्‍चे तेल की बढ़ती लागत का भी सामना कर रही हैं. इन रुकावटों के बावजूद, IOC ने कहा कि उसने एलपीजी के उत्‍पादन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है और अपनी रिफाइनरियों को 100 प्रतिशत से ज्‍यादा क्षमता पर ऑपरेशन रखा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जब गद्दाफी ने लीबिया में तख्तापलट किया, 27 की उम्र में बन गया था तानाशाह |
    फिर जाएगी हजारों की नौकरी? Oracle एक बार फिर करेगा छंटनी, भारतीयों पर भी दिखेगा असर |
    गाड़ी की नंबर प्लेट पर टेप! दिल्ली पुलिस ने बताया- क्या होगी कार्रवाई? |
    पलवल में दर्दनाक हादसा! ट्राले से टकराई तेज रफ्तार पिकअप, गोगामेड़ी से लौट रहे UP के 6 श्रद्धालुओं की मौत |
    कौन हैं ईशा रिखी? गुपचुप बनी थीं करोड़पति बादशाह की दूसरी दुल्हन, 5 महीने में हुआ शादी का दर्दनाक अंत |
    यूक्रेन में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में एक भारतीय की मौत, जेलेंस्की ने बताया- रातभर हुए घातक अटैक |
    किर्गिस्तान में इंडियन डिप्लोमेसी के निशाने पर 'मक्का गैंग'! मिल रहा करारा जवाब |
    How to Reuse Old Glasses: पुराने चश्मे को फेंकने की न करें गलती, घर में इन 8 शानदार तरीकों से करें रीयूज, पैसों की भी होगी बचन |
    आज से LPG के दाम बढ़े... दिल्‍ली से पटना तक अब इतने हुए रेट्स, जानिए |
    अयोध्या: बैकफुट पर महंत राजू दास, निषादों से मांगी माफी... कांग्रेस प्रवक्ता को टीवी डिबेट में दी थी गाली
    Advertisement