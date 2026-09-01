इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने मंगलवार को एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की है. तेल कंपनी ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी 9.50 रुपये की हुई है, जो आज यानी 1 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगे.

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5 किलो वाले नॉन-डोमेस्टिक LPG सिलेंडर के दाम में भी 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया है. अब 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर ₹764 में मिलेगा. हालांकि, तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है, जो आम लोगों के लिए बड़ी राहत है.

कमर्शियल एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी के बाद 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर दिल्‍ली में ₹2,747.50 में मिलेगा. इसी तरह, मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर का दाम ₹2,701 होगा. चेन्‍नई में यह सिलेंडर ₹2,916.50 में मिलेगा. इस सिलेंडर के दाम में सबसे ज्‍यादा बढ़ोतरी कोलकाता में हुई है, जहां ₹11.50 बढ़कर 19 किलो वाले सिलेंडर का दाम ₹2,884 हो गया है.

बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 10 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है और यह क्रमश: ₹2,784 और ₹2,831 में मिलेगा. भुवनेश्‍वर में 11 रुपये बढ़कर अब इसकी कीमत ₹2,919 और हैदराबाद में 11 रुपये बढ़कर इस सिलेंडर की कीमत ₹2,996 रुपये हो चुकी है.

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पटना में कितनी है कीमत?

पटना में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये पार हो चुकी है. नए बढ़ोतरी के बाद बिहार में एलपीजी का यह सिलेंडर 3,029 रुपये में दिया जा रहा है. देश के सभी शहरों में एलपीजी के दाम में यह बढ़ोतरी आज से ही लागू होगी.

ATF (Aviation Turbine Fuel) prices for domestic airlines increased by Rs 6.28/litre to Rs 121.28/litre from Rs 115.00, say IOCL sources.



5 kg FTL Non-Domestic LPG refill: Rs 2.00/cylinder (0.26% increase), from Rs 762.00 to Rs 764.00 — ANI (@ANI) September 1, 2026



1 सितंबर से एलपीजी की कीमतों के अलावा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है. यह 6.28 रुपये बढ़कर ₹121.28 प्रति लीटर हो चुका है.

वेस्‍ट एशिया में जंग जारी

यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब सरकारी कंपनियां वेस्‍ट एशिया में चल रहे संघर्ष से जुड़ी एनर्जी सप्‍लाई पर दबाव और कच्‍चे तेल की बढ़ती लागत का भी सामना कर रही हैं. इन रुकावटों के बावजूद, IOC ने कहा कि उसने एलपीजी के उत्‍पादन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है और अपनी रिफाइनरियों को 100 प्रतिशत से ज्‍यादा क्षमता पर ऑपरेशन रखा है.

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