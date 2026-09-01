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बारिश में बढ़ सकता है Hepatitis A का खतरा, ऐसे फैलता है ये वायरस, डॉक्टर से जानें बचाव के तरीके

बारिश के मौसम में गंदे पानी और जलभराव के कारण हेपेटाइटिस ए के मामले बढ़ रहे हैं. यह बीमारी दूषित पानी और खाने से फैलती है, जिससे पेट दर्द, बुखार, थकान और पीलिया जैसे लक्षण होते हैं.

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हेपेटाइटिस ए कितना खतरनाक
हेपेटाइटिस ए कितना खतरनाक

बारिश के इस मौसम में सिर्फ इन्फ्लूएंजा का खतरा नहीं रहता है बल्कि हेपेटाइटिस ए का रिस्क भी होता है.गंदा पानी, जलभराव और खाने-पीने की चीजों की खराब होने की वजह से यह बीमारी होती है. ऐसे में इसको लेकर सतर्क रहना जरूरी है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर इस समय किसी को पेट में गंभीर दर्द के साथ तेज बुखार या पीलिया की शिकायत है तो इसको हल्के में न लें और इलाज कराएं.

हेपेटाइटिस A एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जो दूषित पानी और खाना खाने से फैलती है. बारिश के मौसम में पानी के स्रोत खराब हो जाते हैं. अगर पीने के पानी में ये वायरस फैल जाए तो इससे संक्रमण हो सकता है.  WHO के मुताबिक खराब औ असुरक्षित पानी और हाथों की साफ-सफाई की कमी इसके फैलने के बड़े कारण हैं. शुरुआत में पेट में हल्का दर्द होता है. कुछ मामलों में हेपेटाइटिस ए से पीलिया भी हो सकता है.

बढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस के केस

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दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफसर डॉ सुभाष गिरि ने इस बारे में बताया है. डॉ सुभाष कहते हैं कि इस समय हेपेटाइटिस के मरीज आ रहे हैं. इसमें  शुरुआत में हमेशा पीलिया नहीं होता है. पहले बुखार, थकान, भूख कम लगना पेट में परेशानी या दस्त जैसे लक्षण हो सकते हैं. अगर समय पर इसकी पहचान न हो तो बीमारी धीर- धीरे बढ़ती है और कुछ दिनों बाद में पीलिया हो सकता है. हेपेटाइटिस ए की वजह से होने वाला पीलिया सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसे में इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. अगर आंखें, नाखून या स्किन पीली दिख रही है तो तुरंत अस्पताल जाएं. 

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कैसे फैलता है ये वायरस

हेपेटाइटिस ए वायरस  संक्रमित पानी पीने, अधपके भोजन का सेवन करने से फैलता है . सीवेज के पानी से प्रदूषित जगहों पर उगाई गई चीजें अगर कोई खा लेता है तो भी उसको ये वायरस हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है तो उसके बहुत नजदीकी संपर्क से भी ये से दूसरे व्यक्ति में ये चला जाता है. 

यह भी पढ़ें: World Hepatitis day 2026 : किन लोगों को जरूर कराना चाहिए हेपेटाइटिस का टेस्ट, डॉक्टर ने बताया क्यों है जरूरी

हेपेटाइटिस A की पुष्टि के लिए खून की जांच 

अस्पताल जाने पर लक्षणों के आधार पर हेपेटाइटिस A की पुष्टि के लिए खून की जांच की जाती है. चूंकि इसका कोई खास एंटीवायरल इलाज नहीं है है तो ज्यादातर मामलों में आराम, पर्याप्त पानी और सही पोषण के साथ शरीर खुद संक्रमण से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इलाज न हो तो ये लिवर के फेल होने का भी कारण बन सकता है.

यह भी पढ़ें: हेपेटाइटिस-बी के इलाज में बड़ी कामयाबी, नई दवा से 5 में से 1 मरीज की बीमारी हुई खत्म, रिसर्च में दावा

हेपेटाइटिस ए से बचाव कैसे करें

हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए जरूरी है कि पानी को उबालकर पीएं. हाथ धोकर भोजन करें. अगर पेट में तेज दर्द के साथ बुखार और उल्टी जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो अस्पताल जाएं. 

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