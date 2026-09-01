How to Reuse Old Glasses: पुराने चश्मे को फेंकने की न करें गलती, घर में इन 8 शानदार तरीकों से करें रीयूज, पैसों की भी होगी बचन

How to Reuse Old Glasses: आजकल चश्मों का इस्तेमाल बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी कर रहे हैं, लेकिन जब यह पुराने हो जाते हैं तो लोग इनके कचरे में डाल देते हैं. घर में रखे पुराने चश्मे को देखकर अक्सर लगता है कि अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है. खासकर जब चश्मे का नंबर बदल जाए, फ्रेम पुराना हो जाए या नया चश्मा बनवाने के बाद पुराना वाला अलमारी के दराज में पड़ा रह जाता है. लेकिन हर पुरानी चीज को कबाड़ समझकर फेंक देना जरूरी नहीं है.

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पुराने चश्मे घर में ही कई तरह से दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कई हजारों रुपये भी बचाने में मदद करते हैं. अगर आपके घर में भी एक-दो पुराने चश्मे रखे हैं, तो उन्हें फेंकने से पहले ये आसान तरीके जरूर जान लें.

पुराने चश्मे को इन शानदार तरीकों से घर में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं.

फ्रेम को बनाएं यादों का खूबसूरत हिस्सा

पुराना चश्मा अगर देखने में अच्छा है, तो उसके फ्रेम को घर में सजाने के लिए फोटो फ्रेम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. फ्रेम के शेप के हिसाब से कोई छोटी फोटो लगाकर इसे स्टडी टेबल, बुकशेल्फ या ड्रेसिंग एरिया में रखा जा सकता है. खास डिजाइन वाला पुराना फ्रेम घर की डेकोरेशन में अलग लुक भी दे सकता है.

पुराने फ्रेम से बनाएं क्रिएटिव वॉल डेकोर

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घर में कुछ अलग तरह की सजावट करने का मन है तो पुराने चश्मे के फ्रेम काम आ सकते हैं. अलग-अलग आकार के फ्रेम को एक बोर्ड पर व्यवस्थित करके उसमें छोटी तस्वीरें, आर्टवर्क या सजावटी पेपर लगाए जा सकते हैं. इससे बिना ज्यादा खर्च किए एक यूनिक वॉल डेकोर तैयार हो जाएगा.

पिन बोर्ड को दें यूनिक लुक

पुराने चश्मे के फ्रेम से साधारण कॉर्क या मेमो बोर्ड को भी खास बनाया जा सकता है. फ्रेम के अंदर कॉर्क शीट या कोई मजबूत कपड़ा लगाकर उसे पिन बोर्ड की तरह इस्तेमाल करें. इसमें छोटे नोट्स, जरूरी रिमाइंडर, फोटो या मोटिवेशनल कोट्स लगाए जा सकते हैं. बच्चों के स्टडी एरिया या होम ऑफिस में यह DIY डेकोरेशन काफी अच्छा लगेगा.

बच्चों के आर्ट प्रोजेक्ट में आएगा काम

मजबूत और सुरक्षित फ्रेम को बच्चों के क्राफ्ट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे रंगकर, पेपर से सजाकर या दूसरे क्राफ्ट मटेरियल के साथ जोड़कर कई तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं. हालांकि, टूटे कांच या नुकीले किनारे वाले फ्रेम का इस्तेमाल बच्चों के साथ न करें.

मिनी प्लांटर डेकोरेशन

अगर आपको घर में फूलों से सजावट करना पसंद है तो पुराने चश्मे का फ्रेम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्रेम के बीच में छोटे आर्टिफिशियल फूल, सूखे फूल या सजावटी पत्तियां लगाएं. इसे किसी छोटी ट्रे, टेबल या शेल्फ पर रखकर डेकोरेट किया जा सकता है. आप फ्रेम को पहले पेंट भी कर सकते हैं. इससे नॉर्मल पुराना चश्मा एक सुंदर डेकोरेटिव पीस बन जाएगा.

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पुराने फ्रेम को बनाएं एक्सेसरीज डिस्प्ले

अगर आपके पास कोई बड़ा या सुंदर फ्रेम है, तो उससे घर पर छोटा एक्सेसरीज डिस्प्ले बनाया जा सकता है. इसके पीछे नेट या जाली लगाकर हल्की ईयररिंग, हेयर क्लिप या दूसरी छोटी चीजें टांगी जा सकती हैं. इससे सामान व्यवस्थित भी रहेगा और फ्रेम डेकोरेशन पीस जैसा भी नजर आएगा.

डेस्क ऑर्गनाइजर में करें इस्तेमाल

पुराने चश्मे के फ्रेम को किसी छोटे पुराने कप, डिब्बे या कंटेनर के साथ जोड़कर एक क्रिएटिव डेस्क ऑर्गनाइजर बनाया जा सकता है. इसे पेन, पेंसिल, स्केच पेन और दूसरी छोटी स्टेशनरी रखने के लिए इस्तेमाल करें. चाहें तो फ्रेम को पहले पेंट करके अपने डेस्क के हिसाब से नया लुक दे सकते हैं. यह बच्चों की स्टडी टेबल के लिए भी एक शानदार DIY आइडिया है.

फोटो प्रॉप या पार्टी डेकोर

पुराने चश्मे को बच्चों की पार्टी, बर्थडे या फोटोशूट के लिए मजेदार फोटो प्रॉप में भी बदला जा सकता है. इसके फ्रेम पर कलरफुल पेपर, रिबन, ग्लिटर, स्टार या दूसरे डेकोरेटिव सामान लगाए जा सकते हैं. अलग-अलग डिजाइन के कई फ्रेम तैयार करके मेहमानों के लिए फोटो बूथ पर रखें. पार्टी के दौरान इनका इस्तेमाल करके मजेदार और क्रिएटिव तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं.

फ्रेम सही है तो सिर्फ लेंस बदलवाएं

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कई बार चश्मे का नंबर बदल जाता है लेकिन फ्रेम बिल्कुल सही रहता है. ऐसी स्थिति में हर बार पूरा चश्मा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. ऑप्टिकल स्टोर पर फ्रेम की स्थिति और फिटिंग चेक करवाकर उसमें जरूरत के मुताबिक नया लेंस लगवाया जा सकता है. इससे नया फ्रेम खरीदने का खर्च बच सकता है.

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