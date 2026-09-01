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अयोध्या: बैकफुट पर महंत राजू दास, निषादों से मांगी माफी... कांग्रेस प्रवक्ता को टीवी डिबेट में दी थी गाली

अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास द्वारा टीवी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद से अभद्रता के बाद बवाल मच गया. कांग्रेस द्वारा इसे निषाद समाज से जोड़ने पर राजू दास ने निषाद बस्ती पहुंचकर लोगों से मुलाकात की. उन्होंने किसी को ठेस पहुंचने पर क्षमा मांगी और स्पष्ट किया कि उनके शब्द केवल कांग्रेस प्रवक्ता के लिए थे.

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कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद से हुआ था महंत राजू दास का विवाद (File Photo)
कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद से हुआ था महंत राजू दास का विवाद (File Photo)

अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रमुख पुजारी महंत राजू दास द्वारा एक चैनल के डिबेट शो में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद के साथ की गई गाली-गलौज और अभद्रता के बाद सियासी बवाल मच गया है. निषाद समुदाय आयोजित मछली भात कार्यक्रम की डिबेट के दौरान उठे विवाद में कांग्रेस ने इसे समाज से जोड़कर राजू दास का विरोध शुरू कर दिया था. राजनीतिक सरगर्मी को देखते हुए राजू दास ने अयोध्या में निषाद बस्ती पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और शब्दों से ठेस पहुंचने पर क्षमा मांगी. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने राजू दास पर मर्यादहीन व्यवहार का आरोप लगाया है.

राजू दास की सफाई और क्षमा याचना

राजू दास ने निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात के दौरान कहा कि निषाद राज भगवान राम के परम मित्र थे और उनके शब्दों से किसी को कष्ट पहुंचा है तो वह क्षमा मांगते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके शब्द केवल कांग्रेस प्रवक्ता के प्रतिकार में थे, न कि निषाद समाज के लिए. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं.

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कांग्रेस प्रवक्ता का पलटवार

कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद ने बताया कि मछली भात कार्यक्रम की डिबेट में वह राजू दास की बात पर काउंटर कर रहे थे. इसी दौरान राजू दास भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे. कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि इस अभद्र भाषा से वह मानसिक रूप से काफी व्यथित हैं और किसी भी व्यक्ति को मर्यादा में रहकर ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए.

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खान-पान के दावों पर चुनौती

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी उन्हें अनुशासन और संस्कार सिखाती है. उन्होंने चुनौती दी कि यदि कोई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय या प्रदेश प्रभारी अजय पाल गौतम द्वारा नॉनवेज खाने का कोई वीडियो या फोटो सबूत दिखा दे, तो वह आज ही कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे.

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