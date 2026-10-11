सऊदी के रियाद एयरपोर्ट पर फिर हमला… टर्मिनल में लगी आग, पिछले अटैक में 12 लोगों की गई थी जान

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एयरपोर्ट पर एक बार फिर हमला हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-4 से टकराया, जिसके बाद वहां आग लग गई. रिपोर्ट के अनुसार, एयरपोर्ट के पास एक क्रूज मिसाइल को भी हवा में ही नष्ट कर दिया गया.

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यह हमला एक दिन पहले यानी शनिवार, 10 अक्टूबर को एयरपोर्ट पर हुए घातक हमले के बाद हुआ है. शनिवार के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी और 309 लोग घायल हुए थे. सऊदी अरब ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है. मृतकों में चार सऊदी नागरिक और आठ विदेशी नागरिक शामिल थे, जिनमें एक अमेरिकी नागरिक भी था.

हमले के बाद रियाद का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रविवार को भी बंद रहा. फ्लाइट-ट्रैकिंग सेवा Flightradar24 के मुताबिक, एयरपोर्ट को 12 अक्टूबर की आधी रात तक बंद रखने का फैसला किया गया है. हालांकि, सऊदी विमानन अधिकारियों ने उड़ानें दोबारा शुरू होने का समय अभी तय नहीं किया है. हूती विद्रोहियों ने रविवार को एयरलाइंस, एयरपोर्ट कर्मचारियों और यात्रियों को सऊदी एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी है. वहीं, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात कही है.

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11 भारतीय घायल

रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कम से कम 11 भारतीय भी शामिल हैं. भारतीय दूतावास ने रविवार को यह जानकारी दी. रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वह हमले के बाद स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और घायल भारतीयों की स्थिति की जानकारी ले रहा है. दूतावास ने कहा कि वह प्रभावित भारतीयों के बारे में लगातार जानकारी जुटा रहा है.



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