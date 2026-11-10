Exclusive: 'खुद को चुनें और जी-तोड़ मेहनत करें', अमेरिकी कांग्रेस पहुंचीं पिया डांडिया का भारतीय महिलाओं को जीत का मंत्र

अमेरिका में हुए चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए चुनी गईं पहली भारतीय-अमेरिकी महिला पिया डांडिया के लिए पिछले छह दिन खुशियों और नई शुरुआत से भरे रहे हैं. अमेरिकी संसद भवन (कैपिटोल) के गलियारे में चलना और हाउस फ्लोर में कदम रखना उनके लिए अब भी किसी सपने जैसा लगता है.

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हालांकि, इस शानदार जीत के पीछे पिया डांडिया के 18 महीने की कड़ी मेहनत, अटूट संकल्प और मुश्किल हालात को चुनौती देने की एक लंबी कहानी है.

इंडिया टुडे के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पिया डांडिया ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत, कांग्रेस तक पहुंचने की मुश्किल राह, अपनी जीवन यात्रा में भारतीय संस्कारों की भूमिका और भारतीय-अमेरिकी महिलाओं के लिए अपने खास संदेश पर खुलकर बात की.

एक-एक मतदाता से बातचीत करके खड़ी की जमीनी मुहिम

साउथ फ्लोरिडा में पली-बढ़ी पिया डांडिया का कोई पुराना राजनीतिक आधार नहीं था. वो एक ऐसे चुनावी क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरीं जिसे रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में पुनर्गठित (रीड्रॉ) किया गया था. शुरुआत में एक अज्ञात चेहरे के रूप में, उन्हें शून्य से अपनी मुहिम शुरू करनी पड़ी और एक-एक बातचीत के जरिए मतदाताओं का भरोसा हासिल करना पड़ा.

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मुश्किल हालात से घबराने के बजाय पिया ने उन मूल्यों पर भरोसा किया जो उन्हें एक भारतीय परिवार में मिले थे- उत्कृष्टता, दृढ़ता और हर गिरावट के बाद दोबारा उठ खड़े होने का जज्बा.

अपनी परवरिश का जिक्र करते हुए पिया ने कहा, 'एक मूल भारतीय मूल्य जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, वो ये है कि हर काम को एक्सिलेंस के साथ किया जाए और नौ बार गिरकर भी 10वीं बार उठ खड़े हों. मुझे लगता है कि ये जज्बा पूरे भारतीय समुदाय में स्वाभाविक रूप से मौजूद है.'

उन्होंने समझाया कि इसी सोच ने उन्हें जिंदगी के हर फेज में इंस्पायर किया. हारवर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से लेकर 28 साल की उम्र में हार्लेम में एक हाई स्कूल शुरू करने तक और आखिरकार अमरीकी कांग्रेस का चुनाव लड़ने तक का सफर इसी मजबूती का नतीजा है.

पिया ने माना कि उनकी चुनावी मुहिम बेहद मुश्किल दौर से शुरू हुई थी. बिना किसी राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड के वो मैदान में थीं. उनका तरीका सीधा था: ईमानदारी से काम करना, रोज जनता के बीच जाना और उनकी बातें सुनना.

डेढ़ साल की मेहनत के बाद जीतीं पिया

18 महीनों तक पिया लगातार प्रचार अभियान पर रहीं, निवासियों से मिलीं और एक ऐसा जमीनी आंदोलन खड़ा किया जो किसी एक व्यक्ति से कहीं बड़ा था. अपनी जीत पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'हम सबसे मुश्किल मेहनत करने जा रहे थे, मुश्किल हालातों को हराने जा रहे थे और ये देखने जा रहे थे कि हम एक साथ मिलकर क्या अद्भुत काम कर सकते हैं. ये जीत किसी एक पल का नतीजा नहीं थी, बल्कि डेढ़ साल की लगातार कोशिश का नतीजा थी.'

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कांग्रेस में अपनी नई भूमिका के बारे में बात करते हुए पिया ने कहा, 'जैसा कि मैं अपने छात्रों से कहा करती थी, कड़ी मेहनत का पुरस्कार और ज्यादा कड़ी मेहनत है. मैं अमरीकी कांग्रेस में इस नए स्तर की कड़ी मेहनत को लागू करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं.'

अमेरिकी सपने में रची-बसी पारिवारिक जीत

पिया के लिए ये चुनाव बेहद निजी और इमोशनल भी था. उनके माता-पिता पूरे प्रचार अभियान के दौरान उनके साथ रहे. उन्होंने इस जीत को डांडिया परिवार की एक जॉइंट अचीवमेंट और अमेरिकी यात्रा का एक ऐतिहासिक पल बताया.

पिया ने कहा, 'मेरे माता-पिता को इस बात पर बहुत गर्व है कि हमने क्या हासिल किया है. और सच तो ये है कि हमने इसे मिलकर किया है.' उन्होंने आगे कहा कि उनके माता-पिता शुरुआत से ही समझते थे कि उनका चुनाव लड़ना क्या मायने रखता है- एक पहली पीढ़ी की भारतीय-अमेरिकी महिला के लिए अमरीकी राजनीतिक जीवन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने का एक शानदार मौका है.

उन्होंने कहा, 'हम सभी बहुत आभारी और गौरवान्वित हैं कि अमरीका में डांडिया परिवार के लिए ये एक नया चैप्टर है.' उनका ये फैसला उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ी के भविष्य से भी जुड़ा था. उनके मुताबिक, जनसेवा का असली मकसद ये तय करना है कि आने वाली पीढ़ी को एक ऐसे देश में बढ़ने का मौका मिले जहां मौके और संभावनाएं सभी के लिए खुली हों.

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भारतीय-विरोधी घृणा के खिलाफ आवाज उठाने की प्रतिबद्धता

इंटरव्यू में पिया ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय के बीच बढ़ते भारतीय-विरोधी और हिंदू-विरोधी व्यवहार पर भी चिंता जताई. पिया ने कहा कि उन्होंने अमरीका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान पर हमेशा बात की है, लेकिन वर्तमान माहौल में एक और जिम्मेदारी अहम हो गई है- इस विरासत की सुरक्षा और संरक्षण.

उन्होंने कहा, 'जब मैंने ये चुनाव शुरू किया था, तब मैं भारतीय-अमेरिकी समुदाय से बात करती थी कि ये अमरीका में हमारे समुदाय की विरासत का एक मुख्य हिस्सा था. वो सच आज भी है. लेकिन 18 महीने बाद, उस सिक्के का दूसरा पहलू भी है- ये सिर्फ विरासत के बारे में नहीं है, बल्कि सुरक्षा और संरक्षण के बारे में भी है.'

वो मानती हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहद जरूरी है. अमरीकी कांग्रेस के लिए चुनी गईं पहली भारतीय-अमेरिकी महिला के रूप में वो समुदाय की चिंताओं को सीधे पटल पर रख सकेंगी. हालांकि, उनकी ये प्रतिबद्धता सिर्फ भारतीय समुदाय तक सीमित नहीं है.

उन्होंने कहा कि जब भी कोई समुदाय भेदभाव का सामना करता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना और कानून सहित ऐसी कोशिशों का समर्थन करना जरूरी है जो सभी अमरीकियों की सुरक्षा और समान अधिकार दें.

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कैपिटल हिल पर भारतीय-अमेरिकी नेताओं का बढ़ता कुनबा

पिया डांडिया ने कैपिटल हिल पर भारतीय-अमेरिकी सांसदों के बढ़ते ग्रुप (समोसा कॉकस) में शामिल होने पर खुशी जताई. उन्होंने नवनिर्वाचित सांसद अमिश शाह के साथ रिश्तों की शुरुआत कर दी है और उनके साथ की शुरुआत को एक दिलचस्प चैप्टर बताया है.

उन्होंने कॉकस के पुराने सदस्यों का भी आभार जताया, जिन्होंने उन्हें मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और समर्थन दिया. पिया का मानना है कि ये आपसी सहयोग सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक पदों पर पहुंचने वाले नए नेताओं की कामयाबी में भी मदद करता है.

भारतीय-अमेरिकी महिलाओं को जीत का मंत्र

जब पिया से पूछा गया कि वो उन भारतीय-अमेरिकी महिलाओं से क्या कहेंगी जो उनकी जीत देखकर राजनीति में आने का विचार कर रही हैं. पिया का जवाब बेहद साफ और निडर था. उन्होंने कहा, 'आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और आपको किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करना चाहिए.'

उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वो राजनीतिक दलों, स्थापित नेताओं या किसी दूसरे के प्रत्याशी चुने जाने का इंतजार न करें. इसके बजाय, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और पहला कदम उठाएं. पिया ने कहा, 'किसी और के आपको चुनने का इंतजार न करें, खुद को चुनें और जी-तोड़ मेहनत करें.'

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उन्होंने माना कि भारतीय-अमेरिकी महिलाओं को अक्सर एक तय रास्ते पर चलने, कड़ी मेहनत करने और अपेक्षाओं को पूरा करने की परवरिश दी जाती है. हालांकि ये मूल्य अहम हैं, लेकिन महिलाओं को जोखिम लेना और अपनी क्षमता पर विश्वास करना भी सीखना होगा.

उन्होंने कहा, 'भारतीय-अमेरिकी महिलाओं के रूप में हम सही काम करने और लक्ष्य की ओर सही कदम उठाने के आदी होते हैं. हमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए. लेकिन एक मोड़ पर आकर हमें खुद पर दांव भी लगाना होता है.'

उन्हें उम्मीद है कि उनका ये सफर युवा लड़कियों, विशेषकर भारतीय-अमेरिकी परिवारों की बेटियों को ये सिखाएगा कि सार्वजनिक नेतृत्व की राह उनके लिए पूरी तरह खुली है.

जयपुर में जश्न की गूंज

पिया डांडिया की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न सिर्फ साउथ फ्लोरिडा या वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान के जयपुर में स्थित उनके पैतृक घर तक भी पहुंच गया. उन्होंने बताया कि पिछला पूरा हफ्ता भारत में अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए बीता. जयपुर में बैठे उनके परिवार के सदस्य दूर से ही उनके प्रचार अभियान पर नजर बनाए हुए थे और इस जीत से बेहद एक्साइटेड थे.

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उन्होंने कहा कि दुनिया भर से मिल रहे बधाई संदेशों ने ये साबित कर दिया है कि जब कोई बड़ा सपना देखता है, तो पूरा परिवार और समुदाय उसके साथ खड़ा होता है.

पिया डांडिया का साउथ फ्लोरिडा से अमरीकी कांग्रेस तक का ये सफर सिर्फ उनकी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक खुला निमंत्रण है- बिना किसी आमंत्रण के अपनी जगह खुद बनाने का निमंत्रण.

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