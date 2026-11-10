ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर महाभियोग की तलवार, ईरान युद्ध को लेकर लगे गंभीर आरोप

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ईरान के खिलाफ बिना संसदीय मंजूरी युद्ध छेड़ने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है. अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में इसी हफ्ते इस प्रस्ताव पर मतदान होने की संभावना है. हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेगसेथ का मजबूती से बचाव किया है और साफ किया है कि महाभियोग लगने की स्थिति में भी वह उनके साथ खड़े रहेंगे.

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रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंटकी से रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने सोमवार (9 नवंबर) को हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ आरोपों वाला प्रस्ताव पेश किया. इनमें कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अधिकारों के दुरुपयोग जैसे आरोप शामिल हैं. प्रस्ताव पेश होने के बाद अगले दो दिनों के भीतर प्रतिनिधि सभा में इस पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

महाभियोग पर मतदान टालने की कोशिश हो सकती है

थॉमस मैसी ने पत्रकारों से बातचीत में आशंका जताई कि रिपब्लिकन लीडर्स प्रक्रियागत प्रस्ताव के जरिए महाभियोग के मुद्दे पर सीधे मतदान से बचने की कोशिश कर सकता है. उन्होंने कहा कि इन आठ आरोपों पर सदन में गंभीर बहस होनी चाहिए और सांसदों को मतदान का अवसर मिलना चाहिए. कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, महाभियोग प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा में पारित कराने के लिए पर्याप्त समर्थन मिल सकता है. फिलहाल सदन पर रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल है, जबकि 3 जनवरी से डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत संभालेगी.

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हालांकि, प्रतिनिधि सभा से प्रस्ताव पारित होने के बावजूद हेगसेथ को पद से हटाना आसान नहीं होगा. इसके लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी. वर्तमान में 100 सदस्यीय सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 53 सदस्य हैं.

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ट्रंप बोले- उन्होंने दो युद्ध जीते हैं, महाभियोग कैसे लगा सकते हैं?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मीडिया इंटरव्यू में हेगसेथ का बचाव किया. उन्होंने ईरान और वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा, 'उन्होंने दो युद्ध जीते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि आप उनके खिलाफ महाभियोग कैसे चला सकते हैं.' इसके बाद व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अगर हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित भी हो जाता है, तब भी वह उनका समर्थन करेंगे. ट्रंप ने महाभियोग प्रस्ताव लाने वाले रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी को 'स्टोन-कोल्ड लूजर' भी कहा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने वाले रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी पर तीखा हमला बोला है. ट्रंप ने मैसी को 'पूरी तरह नाकाम' और 'टोटल लूजर' करार दिया. उन्होंने हेगसेथ का बचाव करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिकी सेना में भर्ती रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है और अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान में दो बड़ी जीत हासिल की हैं.

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ट्रंप ने कांग्रेस के सदस्यों से हेगसेथ के समर्थन में खड़े होने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में रक्षा मंत्री के खिलाफ महाभियोग लाने के बजाय कांग्रेस को उनका साथ देना चाहिए.



हाउस स्पीकर ने भी किया महाभियोग का विरोध

प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने भी इस प्रयास का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि विदेशों में सैन्य संघर्ष जारी रहने के दौरान रक्षा मंत्री के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई अमेरिका के सहयोगियों और विरोधियों, दोनों के सामने गलत संदेश देगी.

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दोहराया जा सकता है 150 साल पुराना इतिहास

अमेरिकी इतिहास में किसी रक्षा विभाग के नागरिक प्रमुख के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई बेहद दुर्लभ रही है. साल 1876 में तत्कालीन युद्ध मंत्री विलियम बेल्कनैप कांग्रेस द्वारा महाभियोग का सामना करने वाले पहले और अब तक के एकमात्र अमेरिकी सैन्य विभाग के नागरिक प्रमुख बने थे. पीट हेगसेथ खुद को 'सेक्रेटरी ऑफ वॉर' यानी युद्ध मंत्री कहना पसंद करते हैं. पिछले साल पद संभालने के बाद से उन्होंने अमेरिकी सेना की छवि बदलने पर जोर दिया था. अब अगर प्रतिनिधि सभा उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करती है, तो उनका नाम भी अमेरिकी इतिहास की इस दुर्लभ लिस्ट में शामिल हो जाएगा.



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