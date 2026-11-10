Govardhan Puja 2026: आज गोवर्धन पूजा पर न चूकें ये शुभ मुहूर्त, जानें सही विधि, मंत्र और आरती

Govardhan Puja 2026: दिवाली के बाद आज यानी 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है. हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व है. यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ा हुआ है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा करने पर भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है. गोवर्धन पूजा के अवसर पर घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है. इसे फूलों से सजाकर पूजा की जाती है. साथ ही, भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है. अगर आप भी आज पूजा करने जा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त जानना जरूरी है. आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का सही समय और इसका धार्मिक महत्व.

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गोवर्धन पूजा 2026 तिथि

हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा की जाती है. इस साल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर शुरू हुई थी. इसका समापन आज यानी 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगा. उदया तिथि के आधार पर आज मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है.

इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं. फिर उसे फूलों, रोली और चावल से सजाकर भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा करते हैं. इस पर्व पर अन्नकूट तैयार करने की भी परंपरा है. साथ ही, तरह-तरह के पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है.

गोवर्धन पूजा 2026 शुभ मुहूर्त

गोवर्धन पूजा की तारीख: 10 नवंबर 2026, मंगलवार

प्रतिपदा तिथि का आरंभ: 9 नवंबर, दोपहर 12:31 बजे

प्रतिपदा तिथि का समापन: 10 नवंबर, दोपहर 2:00 बजे

सुबह पूजा का शुभ समय: सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:30 से 5:56 बजे तक

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गोवर्धन पूजा विधि

गोवर्धन पूजा के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद घर के आंगन में किसी साफ जगह पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाएं. इसे फूलों और पत्तियों से सजाएं. चाहें तो आसपास रंगोली भी बना सकते हैं. गोवर्धन पर्वत के पास भगवान श्रीकृष्ण, गाय और बछड़ों की छोटी-छोटी आकृतियां बनाकर उन्हें भी सजाएं.

इसके बाद पूजा की तैयारी करें. एक थाली में रोली, चावल, फूल, धूप, दीपक, फल और मिठाई रखें. सबसे पहले भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुए पूजा आरंभ करें. गोवर्धन पर्वत पर जल चढ़ाएं और रोली, अक्षत व फूल अर्पित करें. इसके बाद दीप जलाकर भगवान कृष्ण और गोवर्धन महाराज की आराधना करें.

गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा भी काफी पुरानी है. इस मौके पर घरों और मंदिरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं. इनमें मौसमी सब्जियां, कढ़ी, चावल, पूड़ी और मिठाइयां शामिल होती हैं. तैयार पकवानों का भोग भगवान श्रीकृष्ण को लगाएं. इसके बाद गोवर्धन पर्वत की सात परिक्रमा करें. इस दौरान भगवान से परिवार की खुशहाली और जीवन में सुख-समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें. पूजा पूरी होने के बाद गोवर्धन पूजा की कथा सुनें और भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें. आखिर में परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को प्रसाद बांटें.

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गोवर्धन महाराज की आरती

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ.तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े,तोपे चढ़े दूध की धार.तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥

तेरी सात कोस की परिक्रमा,और चकलेश्वर विश्राम.तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥

तेरे गले में कंठा साज रहेओ,ठोड़ी पे हीरा लाल.तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥

तेरे कानन कुण्डल चमक रहेओ,तेरी झांकी बनी विशाल.तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥

गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण,करो भक्त का बेड़ा पार.तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥

गोवर्धन पूजा के मंत्र

गोवर्धन भगवान का मंत्र: ॐ गोवर्धनाय नमः

भगवान श्री कृष्ण मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

गोवर्धन स्तुति / प्रार्थना मंत्र: गोवर्धन धराधार गोकुल-त्राणकारक,विष्णुबाहुकृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रदो भव.

गाय (धेनु) पूजन प्रार्थना मंत्र: लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता,घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु.



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