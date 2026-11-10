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Pawan Kalyan-Anna Konidela Separation: पवन कल्याण की तीसरी शादी टूटी, पत्नी से 13 साल बाद हुए अलग! पोस्ट में दावा

पवन कल्याण को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. दावा है उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला से अलग होने का फैसला किया है. उनकी शादी को 13 साल हो चुके हैं.

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तीसरी बार टूटी पवन कल्याण की शादी (Photo: Instagram/Anna Konidela)
तीसरी बार टूटी पवन कल्याण की शादी (Photo: Instagram/Anna Konidela)

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल चल रही है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उनकी तीसरी शादी टूटने का दावा है. वायरल पोस्ट के मुताबिक, पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने शादी के 13 साल बाद अलग होने का फैसला किया है. हालांकि इस पोस्ट और एक्टर की शादी टूटने की हम पुष्टि नहीं करते हैं.

तीसरी पत्नी से अलग हुए पवन कल्याण!

वायरल जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है- अपनी जिंदगी के कई अहम साल साथ में बिताने के बाद हमने आपसी सहमति और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया है. हालांकि, शादी खत्म होने के बावजूद हमारे बीच दोस्ती और सम्मान का रिश्ता बना रहेगा. हम अपने बच्चों के लिए प्रति मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे. बच्चों की खुशी और उन्हें अच्छी परवरिश हमेशा हम दोनों की प्राथमिकता रहेगी. इस मुश्किल समय में हम प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील करते हैं. जो लोग हमारे साथ बने रहे, इस जर्नी में जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं.

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तीन बार हुई पवन कल्याण ने शादी

55 साल के पवन कल्याण ने अन्ना कोनिडेला से तीसरी शादी की थी. सितंबर 2013 में उनकी शादी हुई थी. अन्ना मूल रूप से रूस की रहने वाली हैं. जानकारी के मुताबिक, उनकी मुलाकात 2011 में तेलुगु फिल्म 'तीन मार' के सेट पर हुई थी. मूवी में पवन कल्याण लीड रोल में थे, जबकि अन्ना एक छोटे से रोल में थीं. सेट पर दोनों करीब आए. दो साल बाद शादी कर ली. इस रिश्ते से उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी.

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पवन कल्याण ने इससे पहले1997 में नंदिनी से शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला. इसके बाद उन्होंने 2009 में एक्ट्रेस रेणु देसाई से दूसरी शादी की. इस रिश्ते से उनके दो बच्चे हैं. मगर ये शादी भी नहीं टिकी. साल 2012 में उनका तलाक हो गया था. पवन कल्याण अब तीसरी पत्नी से भी अलग हो गए हैं. सभी शादियों से एक्टर के 6 बच्चे हैं.

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