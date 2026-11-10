न नौकरी की टेंशन, न बॉस की डांट... 30 की उम्र में 14 फ्लैट खरीदकर हुआ रिटायर!

चीन के एक 30 साल के युवक ने नौकरी की भागदौड़ से छुटकारा पाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि अब उसे हर महीने काम करने की जरूरत नहीं पड़ती. इस युवक ने अपनी कमाई का इस्तेमाल 14 फ्लैट खरीदने में किया और अब इन फ्लैट से मिलने वाले किराये के पैसों से अपनी जिंदगी चला रहा है. इसकी कहानी इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि आमतौर पर लोग 30 साल की उम्र में अपना करियर बनाने और घर खरीदने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस युवक ने इसी उम्र में रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया.

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इस युवक का नाम फैन जुनजी (Fan Junjie) है. वह चीन के जिलिन इलाके का रहने वाला है. काम के सिलसिले में वह हुनान प्रांत के चांगशा शहर पहुंचा था. यहां उसने इंटरनेट हेल्थकेयर सेल्स के क्षेत्र में नौकरी की. इस नौकरी में उसे रोजाना करीब 18 घंटे तक काम करना पड़ता था. लगातार काम के दबाव और व्यस्त जिंदगी से वह परेशान हो गया था. इसके बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने और नौकरी पर निर्भरता खत्म करने का फैसला किया.

सस्ते फ्लैट खरीदने का आया आइडिया

फैन ने बड़े और महंगे शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय चांगशा शहर के पुराने इलाकों में फ्लैट खरीदने पर ध्यान दिया. उसे लगा कि यहां पुराने फ्लैट कम कीमत में मिल सकते हैं और उन्हें किराये पर देकर नियमित कमाई की जा सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, चांगशा में कुछ पुराने फ्लैट की कीमत मरम्मत सहित करीब 3 लाख युआन (लगभग 45 हजार डॉलर) तक थी. इस तरह उसने एक-एक करके प्रॉपर्टी में निवेश करना शुरू किया.

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14 फ्लैट खरीदने में लगाए 2 मिलियन युआन

रिपोर्ट के मुताबिक, फैन ने साल 2023 से 2026 के बीच कुल 14 फ्लैट खरीदे. इन सभी प्रॉपर्टी को खरीदने और तैयार करने में उसने 20 लाख युआन (करीब 3 लाख डॉलर) से ज्यादा खर्च किए. उसके पास मौजूद फ्लैट छोटे आकार के हैं. इनका एरिया करीब 30 से 50 वर्ग मीटर के बीच है. ज्यादातर फ्लैट चांगशा के काइफू इलाके में हैं. उसने दो फ्लैट अपने रहने के लिए रखे हैं, जबकि बाकी 12 फ्लैट किराये पर दिए हैं. इन फ्लैट की कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं थी. सबसे सस्ता फ्लैट उसने 15 लाख नहीं, बल्कि 1.5 लाख युआन में खरीदा था. इससे उसे हर महीने करीब 1,700 युआन किराया मिलता है. वहीं, सबसे महंगे फ्लैट की कीमत 2.45 लाख युआन थी, जिससे हर महीने करीब 2,200 युआन किराया आता है.

हर महीने किराये से मिलते हैं करीब 1.78 लाख युआन?

उसके 12 किराये वाले फ्लैट से हर महीने करीब 17,800 युआन की कमाई होती है. इस हिसाब से सालभर में करीब 2.13 लाख युआन किराया मिल सकता है. अमेरिकी डॉलर में यह रकम करीब 30 हजार डॉलर बैठती है. यानी भारतीय रुपये में देखें तो यह सालाना करीब 25 लाख रुपये से ज्यादा की रकम होती है. इसी किराये की कमाई के भरोसे उसने 30 साल की उम्र में नौकरी छोड़कर रिटायरमेंट जैसी जिंदगी जीने का फैसला किया. हालांकि, किराये से मिलने वाली यह पूरी रकम उसकी जेब में नहीं जाती. मकान खाली रहने, मरम्मत, एजेंट की फीस और दूसरे खर्चों को भी ध्यान में रखना पड़ता है.

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फ्लैट खरीदना ही नहीं, उन्हें किराये पर देना भी चुनौती

फैन के लिए 14 फ्लैट खरीदना ही सबसे बड़ा काम नहीं था. इन सभी को किराये पर चढ़ाना और उनकी देखभाल करना भी एक चुनौती है. वह सोशल मीडिया, प्रॉपर्टी एजेंट और आसपास के विज्ञापन बोर्ड की मदद से किरायेदार ढूंढता है. उसने किराये पर फ्लैट देने के लिए सही समय का भी ध्यान रखा. जैसे चीनी नए साल के बाद और कॉलेजों में पढ़ाई पूरी होने के समय किराये पर घर तलाशने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं. उसके मुताबिक, कुछ फ्लैट कई दिनों तक खाली भी रहते हैं, जबकि कुछ फ्लैट विज्ञापन डालने के कुछ घंटों के अंदर ही किराये पर चले जाते हैं.

अब दूसरों को क्यों दे रहा है निवेश न करने की सलाह?

इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि जिस शख्स ने 14 फ्लैट खरीदकर कमाई का रास्ता बनाया, वही अब दूसरे लोगों को देखकर निवेश करने से बचने की सलाह दे रहा है. फैन का कहना है कि जिस समय उसने ये फ्लैट खरीदे थे, उस समय अच्छे दाम पर प्रॉपर्टी मिल जाती थी. लेकिन अब ऐसी सस्ती और अच्छी प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल हो गया है. इसलिए उसने फिलहाल और फ्लैट खरीदने का इरादा छोड़ दिया है. वह अपने पास मौजूद दो-तीन ऐसे फ्लैट बेचने की भी तैयारी कर रहा है, जिनसे किराये के मुकाबले अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है.

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उसने यह भी बताया कि पहले वह केवल फ्लैट की कीमत और किराये के हिसाब से कमाई का अंदाजा लगाता था. लेकिन अब मरम्मत, मकान खाली रहने और दूसरे छिपे हुए खर्चों को जोड़ने पर असली रिटर्न काफी कम हो जाता है. उसके मुताबिक, पहले जहां किराये के मुकाबले निवेश पर रिटर्न करीब 11 फीसदी तक दिखता था, वहीं अब सभी खर्च जोड़ने पर यह करीब 6.6 फीसदी रह गया है.

अब किराये के बजाय दूसरी जगह निवेश करने की तैयारी

फैन अब अपनी कमाई का पैसा अलग-अलग जगह लगाने की योजना बना रहा है. इसमें शेयर बाजार, डिविडेंड देने वाली कंपनियों और फंड के अलावा बैंक जमा और इंश्योरेंस जैसे विकल्प भी शामिल हैं. उसका मानना है कि सारा पैसा सिर्फ एक ही तरह की प्रॉपर्टी में लगाना सही नहीं है. मकान से किराया तो मिलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत बेचना आसान नहीं होता. वहीं, शेयर और डिविडेंड वाले निवेश में बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम रहता है.इसलिए वह अब अपने निवेश को अलग-अलग जगह बांटकर रखना चाहता है.

फैन की कहानी से क्या सीख मिलती है?

यह कहानी सिर्फ 30 साल की उम्र में रिटायर होने की नहीं है, बल्कि सही कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदने, किराये की मांग समझने और खर्चों का हिसाब रखने की भी है. किसी मकान को खरीदकर किराये पर देना आसान कमाई का जरिया लग सकता है, लेकिन इसमें मरम्मत, खाली रहने का समय, किरायेदारों की परेशानी और दूसरे खर्च भी जुड़े होते हैं. इसलिए किसी की सफलता देखकर बिना हिसाब लगाए प्रॉपर्टी में पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी.

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