मिडटर्म चुनाव में हारे ट्रंप ने वोटिंग मशीन पर उठाए सवाल, बोले- क्या इलेक्शन ईमानदारी से हुए?

अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव नतीजों सवाल उठाए हैं. सोमवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए इलेक्शन प्रोसेस पर शक जताया है. उन्होंने पूछा कि क्या किसी को असल में भरोसा है कि ये चुनाव ईमानदारी से कराए गए थे? ट्रंप ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों और वास्तविक नतीजों के बीच बड़े अंतर पर भी सवाल उठाए.

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अमेरिका में 3 नवंबर को हुए मिडटर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. टेक्सास और साउथ कैरोलिना जैसे राज्यों में भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, जिन्हें लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है. चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया.

ट्रंप ने वोटिंग मशीनों पर भी उठाए सवाल

चुनाव के छह दिन बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या किसी को लगता है कि चुनाव ईमानदारी से हुए हैं? उन्होंने सवाल किया कि चुनाव से पहले किए गए जनमत सर्वेक्षण इतने गलत कैसे साबित हो सकते हैं.

ट्रंप ने दावा किया कि शुरुआती वोटिंग के दौरान कुछ स्थानों पर इतनी बड़ी संख्या में वोट दर्ज किए गए कि उसके बाद चाहे जितना भी मतदान होता, जीत हासिल करना असंभव हो गया था. उन्होंने वोटिंग मशीनों की भूमिका पर भी सवाल उठाए. ट्रंप का आरोप था कि चुनाव नतीजों को तय करने में वोटर्स से ज्यादा असर वोटिंग मशीनों का रहा.

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डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन से हारने के बाद भी इसी चुनावी धांधली के आरोप लगाए थे. उस समय भी उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया था. चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए दर्जनों मुकदमे दायर किए गए, लेकिन अदालतों में ये कानूनी चुनौतियां सफल नहीं हो सकीं.

इन आरोपों के बीच 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन कैपिटल पर ट्रंप समर्थकों की भीड़ ने हमला कर दिया था. इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर आयोजित एक रैली को संबोधित किया था. अब मिडटर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद ट्रंप की ताजा टिप्पणियों ने चुनाव नतीजों की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.

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