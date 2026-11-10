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149 साल में जो भारत-ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सके, वो जिम्बाब्वे ने कर दिखाया! टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हुआ ये करिश्मा

जिम्बाब्वे के क्रेग इरविन ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में दोहरा शतक जड़ते हुए टीम के लिए कमाल की पारी खेली. क्रेग इरविन की इस दमदार पारी की बदौलत जिम्बाब्वे ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है जो आज तक टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली कोई भी टीम नहीं बना सकी थी.

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जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास. (PHOTO: X/ Zimbabwe Cricket)
जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास. (PHOTO: X/ Zimbabwe Cricket)

टेस्ट क्रिकेट के 149 साल लंबे इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने नहीं की होगी. जो कारनामा भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीम आज तक नहीं कर पाईं, उसे जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने कर दिखाया है.

अफ़गानिस्तान के खिलाफ शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे ने एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 500 से ज्यादा का स्कोर बनाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. इससे पहले टेस्ट की दोनों पारियों में किसी भी टीम ने इतने रन नहीं बनाए थे. 

जिम्बाब्वे ने शारजाह टेस्ट की पहली पारी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 504 रन बोर्ड पर टांगे. इसके जवाब में अफ़गानिस्तान की पहली पारी भी 514 रनों पर सिमटी. लेकिन असली इतिहास जिम्बाब्वे ने अपनी दूसरी पारी में रचा, जब उन्होंने 5 विकेट पर 523 रन बनाकर पारी घोषित की.

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अंतरराष्ट्रीय टेस्ट इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी टीम ने एक ही मैच की दोनों पारियों में 500 का आंकड़ा पार किया हो. हालांकि यह मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन जिम्बाब्वे का यह रिकॉर्ड हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया.

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41 साल के क्रेग इरविन ने जड़ा दोहरा शतक 

इस रन-फेस्ट मैच में बल्लेबाजों का पूरी तरह दबदबा रहा और कुल 6 शतक देखने को मिले. जिम्बाब्वे की पहली पारी में ब्रेंडन टेलर ने 131 रन और ब्रायन बेनेट ने 128 रन की धमाकेदार पारियां खेलीं. टेलर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

दूसरी पारी में 41 साल के अनुभवी क्रेग इरविन ने 206 रनों की नाबाद दोहरी शतकीय पारी खेली. इसके साथ ही इरविन टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बन गए हैं. इरविन के साथ वेस्ली मधेवेरे ने भी नाबाद 100 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर का पहला शतक है.

ये भी पढ़ें- IND vs NZ 3rd ODI Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस, सीरीज 'सील' करने उतरेगी टीम इंडिया

दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की ओर से भी पहली पारी में रहमत शाह, सेदिकुल्लाह अटल और रहमानुल्लाह गुरबाज तीनों ने शतक जमाए थे. इस पूरे मैच में 5 दिनों के खेल के दौरान कुल 25 विकेट गिरे और रिकॉर्ड 1,541 रन बने. 
 

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