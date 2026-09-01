शर्मनाक फोटोक्रॉप के बाद शहबाज का डैमेज कंट्रोल, अब शेयर की SCO समिट की फुल फोटो

किर्गिस्तान में शंघाई SCO के शिखर सम्मेलन में एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की किरकिरी हुई है. इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य सदस्य देशों के नेताओं के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे हैं. इस दौरान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस ने ग्रुप फोटो शेयर की थी तो उसे क्रॉप कर दिया था.

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लेकिन, इस क्रॉप एडिटेड तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ा तो डैमेज कंट्रोल के लिए पाकिस्तानी पीएम ने खुद ही दोबारा पूरी फोटो शेयर की है.

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif in a family photo with world leaders for the SCO+ meeting at the SCO Council of Heads of State Summit in Bishkek, Kyrgyzstan on 1 September 2026. pic.twitter.com/JNRApoHQr4 — Prime Minister's Office (@PakPMO) September 1, 2026

किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी कई राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं. मंगलवार को SCO बैठक के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से एक साथ हाथ मिलाया. तीनों नेता गर्मजोशी से मुलाकात करते नजर आए. इस दौरान शहबाज शरीफ भी आसपास मौजूद थे, लेकिन वह मंच की तरफ साइड से पहुंचते नजर आए.

मंच पर फोटो सेशन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की फैमिली फोटो शेयर की. वहीं, पाकिस्तान के पीएमओ के एक्स हैंडल से भी एक तस्वीर शेयर की गई, लेकिन इसमें फोटो को क्रॉप किया गया था. पाकिस्तान के पीएमओ के एक्स हैंडल पर शेयर की गई तस्वीर में बाएं से दाएं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कजाखस्तान के राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट तोकायेव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, खुद शहबाज शरीफ, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव नजर आ रहे थे, लेकिन इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और चार अन्य नेता नजर नहीं आ रहे थे.

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अब दोबारा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ओर से सोशल मीडिया पर पूरी ग्रुप फोटो शेयर की गई है, जिसमें सभी नेता नजर आ रहे हैं. उधर, शहबाज शरीफ के कार्यालय की ओर से शेयर की गई तस्वीर से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की पूरी फैमिली फोटो शेयर की थी. पीएम मोदी द्वारा शेयर की गई तस्वीर में सभी नेता नजर आ रहे हैं. इसमें शहबाज शरीफ के अलावा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर शहबाज का उड़ा मजाक

शहबाज शरीफ के कार्यालय की ओर से शेयर की गई इस क्रॉप्ड तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजाक उड़ाया. एक शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शेयर की गई पूरी तस्वीर ही कमेंट बॉक्स में डाल दी और लिखा कि ये है ‘फुल पिक्चर’. वहीं, एक अन्य यूजर ने पाकिस्तान के पीएमओ की तस्वीर पर ‘टिपिकल पाकिस्तान माइंडसेट’ लिखकर कमेंट किया.

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif in a group photo with heads of States at the SCO Council of Heads of State Summit in Bishkek, Kyrgyzstan on 1 September 2026. pic.twitter.com/3lsruWHaYV — Prime Minister's Office (@PakPMO) September 1, 2026

एक सोशल मीडिया यूजर ने तो शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ भी छेड़छाड़ कर दी. इस तरह एससीओ समिट की एक सामान्य फैमिली फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा और मजाक का विषय बन गई.



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